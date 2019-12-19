«Диалог поколений»: взаимодействие и творчество

Встреча
прошла в рамках проекта «Диалог поколений» и стала возможной, благодаря победе
проекта АНО «Культурно-просветительское объединение «Облако» в конкурсном
отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском
муниципальном районе», а также при поддержке отдела по миссионерской и
молодежной работе Гатчинской епархии под руководством иерея Николая Святченко.
Батюшка
интересно построил беседу о нравственных ценностях и духовном развитии. За
чаепитием с пирожками и конфетами ребята рассказывали истории из своей жизни и
живо обсуждали их с представителями старшего поколения. Актуальные вопросы,
поставленные отцом Марином, привели к развитию неформального общения между
участниками встречи, которые долго не хотели расходиться.
Затем
очередное тренинговое занятие для детей провела детский психолог-психотерапевт,
преподаватель психологического консультирования на Миссионерских курсах
Санкт-Петербургской епархии Алина Быкина. Занятие было посвящено совместному
анализу устремлений юного под-растающего человека и возможностям реализации его
мечты. Система тренингов проекта направлена на улучшение социализации и
личностное развития детей и подростков, а также на воспитание у них
уважительного отношения к старшим в процессе общения и творческого
взаимодействия с пожилыми людьми.
Ребят
сопровождали опытные педагоги - руководители студий декоративно-прикладного
искусства «Рукодельница» и «Наденька» Центра творчества юных Людмила
Александровна Еремеева и Антонина Николаевна Солодкая; а пожилых участников
встречи - психолог пансионата сестринского ухода «Родные люди» Наталья Алехина,
которая также разработала специальные занятия с ними в рамках проекта «Диалог
поколений».
Проведению
встреч и занятий в светлых помещениях Духовно-просветительского центра имени
протоиерея Иоанна Смолина всячески содействовал председатель Приходского совета
Покровского собора Геннадий Викторович Богданов.
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Мы искренне признательны Геннадию Викторовичу за помощь в организации и
проведении нашего проекта, - говорит исполнитель проекта, директор АНО
«Культурно-просветительское объединение «Облако» Анна Анатольевна Абикулова.