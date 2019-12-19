«Диалог поколений»: взаимодействие и творчество

Встреча прошла в рамках проекта «Диалог поколений» и стала возможной, благодаря победе проекта АНО «Культурно-просветительское объединение «Облако» в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе», а также при поддержке отдела по миссионерской и молодежной работе Гатчинской епархии под руководством иерея Николая Святченко.

Батюшка интересно построил беседу о нравственных ценностях и духовном развитии. За чаепитием с пирожками и конфетами ребята рассказывали истории из своей жизни и живо обсуждали их с представителями старшего поколения. Актуальные вопросы, поставленные отцом Марином, привели к развитию неформального общения между участниками встречи, которые долго не хотели расходиться.

Затем очередное тренинговое занятие для детей провела детский психолог-психотерапевт, преподаватель психологического консультирования на Миссионерских курсах Санкт-Петербургской епархии Алина Быкина. Занятие было посвящено совместному анализу устремлений юного под-растающего человека и возможностям реализации его мечты. Система тренингов проекта направлена на улучшение социализации и личностное развития детей и подростков, а также на воспитание у них уважительного отношения к старшим в процессе общения и творческого взаимодействия с пожилыми людьми.

Ребят сопровождали опытные педагоги - руководители студий декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» и «Наденька» Центра творчества юных Людмила Александровна Еремеева и Антонина Николаевна Солодкая; а пожилых участников встречи - психолог пансионата сестринского ухода «Родные люди» Наталья Алехина, которая также разработала специальные занятия с ними в рамках проекта «Диалог поколений».

Проведению встреч и занятий в светлых помещениях Духовно-просветительского центра имени протоиерея Иоанна Смолина всячески содействовал председатель Приходского совета Покровского собора Геннадий Викторович Богданов.

- Мы искренне признательны Геннадию Викторовичу за помощь в организации и проведении нашего проекта, - говорит исполнитель проекта, директор АНО «Культурно-просветительское объединение «Облако» Анна Анатольевна Абикулова.



