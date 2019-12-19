Галина Петрыкина из ГИЭФПТ стала лучшим автором музыки

Новый конкурс Российского
Союза Молодежи, реализованный при поддержке президентской платформы «Россия –
страна возможностей», стал первым проектом Национальной программы продвижения
молодежного творчества «Студвесна ONLINE». Двадцать семь полуфиналистов из 20
регионов России представили свои работы в четырех номинациях. От Ленинградской
области в творческом конкурсе участвовала студентка ГИЭФПТ Галина Петрыкина.
По итогам полуфинального
концерта были определены 11 участников гала-шоу, выбранных членами жюри, а
двенадцатого финалиста определили зрители онлайн-трансляции группы «Российская
студенческая весна» в социальной сети. Затем на протяжении четырех дней
звездные наставники проекта работали с участниками над созданием новых
творческих номеров. Среди них – генеральный директор продюсерского центра
«Дебют», обладатель премии «Овация», лауреат фестиваля «Песня года» Сергей
Харин, композитор Антон Коробка, режиссер-хореограф, лауреат президентской
премии Татьяна Малахова и другие.
В финале двенадцать
участников выступили на гала-шоу. Среди них была и активный член Российского
союза молодежи Ленобласти, студентка ГИЭФПТ Галина Петрыкина. Галина смогла
войти в тройку лучших исполнителей конкурса и стала победителем в номинации
«Лучший автор музыки».