Галина Петрыкина из ГИЭФПТ стала лучшим автором музыки

Новый конкурс Российского Союза Молодежи, реализованный при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», стал первым проектом Национальной программы продвижения молодежного творчества «Студвесна ONLINE». Двадцать семь полуфиналистов из 20 регионов России представили свои работы в четырех номинациях. От Ленинградской области в творческом конкурсе участвовала студентка ГИЭФПТ Галина Петрыкина.

По итогам полуфинального концерта были определены 11 участников гала-шоу, выбранных членами жюри, а двенадцатого финалиста определили зрители онлайн-трансляции группы «Российская студенческая весна» в социальной сети. Затем на протяжении четырех дней звездные наставники проекта работали с участниками над созданием новых творческих номеров. Среди них – генеральный директор продюсерского центра «Дебют», обладатель премии «Овация», лауреат фестиваля «Песня года» Сергей Харин, композитор Антон Коробка, режиссер-хореограф, лауреат президентской премии Татьяна Малахова и другие.

В финале двенадцать участников выступили на гала-шоу. Среди них была и активный член Российского союза молодежи Ленобласти, студентка ГИЭФПТ Галина Петрыкина. Галина смогла войти в тройку лучших исполнителей конкурса и стала победителем в номинации «Лучший автор музыки».