Гатчинская «художка»: юбилей в пяти уроках

Друзья собираются вновь!

В день юбилея центральное помещение «художки» на улице Авиатриссы Зверевой в Гатчине совершенно преобразилось. Этому, в частности, способствовал и долгожданный ремонт, в котором участвовали все педагоги школы. Свою роль выполнила и необычная двухуровневая структура помещения со сквозным залом, которую весьма искусно обыграли художники - люди с безупречным дизайнерским вкусом. Специально к праздничному вечеру в стенах здания школы на Аэродроме развернулась ретроспективная экспозиция, которая включила работы учащихся, выпускников и преподавателей школы.

По школе можно было бродить как по музею, разглядывая рисунки, акварели, скульптуры, керамику, детские рабочие места с мольбертами и композициями для натюрмортов. С подоконников загадочно улыбались лучшие друзья начинающих художников — гипсовые Вольтеры, Сократы и прочие фактурные персонажи. В этот вечер в школе было много музыки — на сцене талантливо импровизировала джазовая певица Наталья Шкаденкова, звучала бессмертная классика в исполнении замечательного пианиста Михаила Огороднова.

Наверное, самыми главными и долгожданными гостями «художки» в этот день были ее выпускники, многие из которых пришли со своими детьми. Бывшие ученики радостно приветствовали своих учителей, дарили им цветы, о чем-то наперебой вспоминали, рассказывали о своих успехах. С легким трепетом они прикрепляли к памятной доске записочки с признаниями в любви к своей «художке», с улыбкой разглядывали старые школьные фотографии, искали в шкафах для реквизита знакомые предметы для составления композиций. Их учителя и старшие коллеги, в свою очередь, со слезами радости на глазах встречали своего первого учителя, основателя и первого директора Гатчинской ДХШ Анатолия Петровича Матюка.

Но «художка», наверное, не была бы «художкой», если бы ограничилась обычной встречей выпускников. К дню своего рождения она подготовила праздничную учебную программу, которая состояла из пяти «уроков» - по числу направлений современного обучения в ДХШ.

Назад, к истокам...

Первый «урок» — историю искусств — провела преподаватель «художки», почетный работник образования Российской Федерации Елена Айдынян. Тема занятия была посвящена истокам любви к изобразительному искусству, которые зарождаются в детстве. А к настоящему искусству часто приходят именно через художественную школу.

Елена Ивановна — одна из самых первых учениц Гатчинской ДХШ. Начав учиться там 45 лет назад, она совсем недавно вернулась в родную «художку», чтобы преподавать детям. Елена Айдынян напомнила, что детская художественная школа в Гатчине официально была создана в 1974 году, став одной из первых в Ленинградской области. Но на самом деле «художка» родилась раньше - сначала в виде кружка, потом изостудии, потом детской подготовительной художественной школы.

Самым первым «адресом» «художки» был... крайний кабинет на четвертом этаже гатчинской школы №1. Основателем и первым педагогом ДХШ стал Анатолий Матюк, который возглавлял ее более тридцати лет. Среди первых преподавателей школы - Владимир Монахов, Виталий Ким. Среди выпускников первого поколения — легендарные гатчинские художники Вадим Кинович и Геннадий Богданов.

На творческие занятия в школу №1 приходили ребята со всего города, но маленький кабинет, естественно, скоро уже не мог вместить всех желающих. Среди других помещений, где проходили занятия юной «художки» - квартиры, подвал ПТУ на улице Чехова, кочегарка на Аэродроме. Знаковым событием стало открытие на пр. 25 Октября первого настоящего помещения Гатчинской ДХШ, где до сих пор проходят занятия и находится кабинет директора. В конце 1980-х — начале 1990-х годов у «художки» появились и другие помещения, в которых она располагается и сейчас - на улицах им. Карла Маркса, Коли Подрядчикова и Авиатриссы Зверевой.

Созидающее дело Анатолия Матюка продолжили Виктор Александрович Каралкин и, совсем недавно, молодой талантливый педагог Марина Юрьевна Атаманюк. Сейчас в художественной школе преподают двенадцать замечательных, очень опытных педагогов — Виталий Ким, Вадим Кинович, Антонина Кинович, Анатолий Засидкевич, Сергей Бекиш, Ольга Кадушкина, Евгения Измайлова, Марина Фазанова, Дарья Рубцова, Марина Атаманюк, Анна Васильева, Елена Айдынян.

Уроки творчества, фантазии, любви

«Урок рисунка» — один из самых серьезных и строгих в учебной программе «художки» - провел в этот вечер член Союза художников России Андрей Корольчук. Он предложил преподавателям и их ученикам поучаствовать в соревновании на лучшее «слепое» воспроизведение образа прекрасной незнакомки. Завершив свой «урок», Андрей Александрович внес очень интересное предложение — добиться присвоения Гатчинской детской художественной школе имени талантливого русского живописца Федора Васильева, жизнь которого была связана с Гатчиной. Это предложение художники встретили с большим воодушевлением.

«Урок живописи», точнее, философского цветоведения, провел член Союза художников России Анатолий Засидкевич. С помощью своей ученицы Ярославы Донских он показал, как из привычных каждому трех красок — желтой, красной и зеленой - получается бесконечность творческого процесса. В итоге все вылилось в «оранжевое настроение», которое спела Ярослава.

На «урок лепки» скульптор Антонина Кинович пригласила свою выпускницу — талантливого скульптора Людмилу Атаманенко, чьи монументальные работы представлены в юбилейной экспозиции художки. Оказалось, что Людмила — не только замечательный художник, но и певица с прекрасным глубоким голосом. В этот вечер она подарила своим коллегам красивую казачью песню.

Весьма необычным был и «урок композиции», который провела член союза дизайнеров России Марина Фазанова. В качестве подарка гостям праздника Марина Альбертовна представила дизайнерскую коллекцию русского костюма, созданную в соавторстве с Дарьей Рубцовой. В роли моделей выступили девушки из хореографического ансамбля «Феникс» (город Коммунар).

О чем мечтают художники?

Анатолий Федорович Засидкевич: «Наверное, чтобы бывшие ученики не забывали нашу школу, чтобы тропинка к ней не зарастала с годами. Можно смело сказать, что это так и есть, что мечты сбываются».

Марина Юрьевна Атаманюк: «Единственная мечта — чтобы наша «художка», как это и было всегда, работала для детей, ради детей и с уважением к детям. Если бы не было детей, не было бы педагогов; не было бы педагогов, не было бы и «художки». Еще одна главная мечта - нам хочется, чтобы у нас был один большой храм искусства, чтобы у нас было еще больше учеников, еще больше выпускников, еще больше художников!

Елена Ивановна Айдынян: «Я пожелала бы школе развития. Она очень интересно развивается, и пусть этот путь продолжается, пусть он наполняется какими-то новыми современными возможностями... Перспективы такого развития есть, и я думаю, что молодой, яркий и энергичный директор школы — залог этой перспективы».

Выпускница школы, главный архитектор Гатчинского района Елизавета Гречухина: «Школа была для меня оазисом доброты, искусства. Эти теплые отношения, дружба сохранились до сих пор. Хочу пожелать, чтобы ваша мечта — дворец искусства, в котором все бы поместились — сбылась. Постараемся приложить все усилия, чтобы такое место появилось в Гатчине».

Храм детского искусства? Именно так!

Слова о том, что детской художественной школе, разбросанной по разным уголкам Гатчины, давно пора уже объединиться в единое образовательное пространство, звучали на праздничном вечере неоднократно. Вопрос назрел уже давно. Мечту художников создать в Гатчине единый храм детского искусства поддержал еще один почетный гость праздника - заместитель председателя Совета депутатов Гатчины Александр Федоров. Он не только тепло поздравил художников от имени депутатского корпуса, но и предположил, что в новом здании ЦТЮ, которое хотят построить на Аэродроме, наверняка хватит места и для новых просторных студий художественной школы. Александр Алексеевич обещал поддержку этой идеи со стороны совета депутатов.

За 45 лет своей работы Детская художественная школа Гатчины выпустила более девятисот человек: многие из них связали свою жизнь с искусством — стали художниками, архитекторами, дизайнерами, специалистами в области полиграфии. Но даже если учащиеся школы не становятся профессиональными художниками, прекрасный вкус и понимание прекрасного остаются с ними на всю жизнь.

Сейчас в Гатчинской ДХШ обучаются около двухсот ребят. Юные художники — постоянные участники городских и региональных выставок, стипендиаты областного комитета по культуре, обладатели президентского гранта.

Фото Ольги Фирсовой