Гатчинская «художка»: юбилей в пяти уроках

Друзья собираются вновь!
В
день юбилея центральное помещение «художки» на улице Авиатриссы Зверевой в
Гатчине совершенно преобразилось. Этому, в частности, способствовал и
долгожданный ремонт, в котором участвовали все педагоги школы. Свою роль
выполнила и необычная двухуровневая структура помещения со сквозным залом,
которую весьма искусно обыграли художники - люди с безупречным дизайнерским
вкусом. Специально к праздничному вечеру в стенах здания школы на Аэродроме
развернулась ретроспективная экспозиция, которая включила работы учащихся,
выпускников и преподавателей школы.
По
школе можно было бродить как по музею, разглядывая рисунки, акварели,
скульптуры, керамику, детские рабочие места с мольбертами и композициями для
натюрмортов. С подоконников загадочно улыбались лучшие друзья начинающих
художников — гипсовые Вольтеры, Сократы и прочие фактурные персонажи. В этот
вечер в школе было много музыки — на сцене талантливо импровизировала джазовая
певица Наталья Шкаденкова, звучала бессмертная классика в исполнении
замечательного пианиста Михаила Огороднова.
Наверное,
самыми главными и долгожданными гостями «художки» в этот день были ее
выпускники, многие из которых пришли со своими детьми. Бывшие ученики радостно
приветствовали своих учителей, дарили им цветы, о чем-то наперебой вспоминали,
рассказывали о своих успехах. С легким трепетом они прикрепляли к памятной
доске записочки с признаниями в любви к своей «художке», с улыбкой разглядывали
старые школьные фотографии, искали в шкафах для реквизита знакомые предметы для
составления композиций. Их учителя и старшие коллеги, в свою очередь, со
слезами радости на глазах встречали своего первого учителя, основателя и
первого директора Гатчинской ДХШ Анатолия Петровича Матюка.
Но
«художка», наверное, не была бы «художкой», если бы ограничилась обычной
встречей выпускников. К дню своего рождения она подготовила праздничную учебную
программу, которая состояла из пяти «уроков» - по числу направлений
современного обучения в ДХШ.
Назад, к истокам...
Первый
«урок» — историю искусств — провела преподаватель «художки», почетный работник
образования Российской Федерации Елена Айдынян. Тема занятия была посвящена
истокам любви к изобразительному искусству, которые зарождаются в детстве. А к
настоящему искусству часто приходят именно через художественную школу.
Елена
Ивановна — одна из самых первых учениц Гатчинской ДХШ. Начав учиться там 45 лет
назад, она совсем недавно вернулась в родную «художку», чтобы преподавать
детям. Елена Айдынян напомнила, что детская художественная школа в Гатчине
официально была создана в 1974 году, став одной из первых в Ленинградской
области. Но на самом деле «художка» родилась раньше - сначала в виде кружка,
потом изостудии, потом детской подготовительной художественной школы.
Самым
первым «адресом» «художки» был... крайний кабинет на четвертом этаже гатчинской
школы №1. Основателем и первым педагогом ДХШ стал Анатолий Матюк, который
возглавлял ее более тридцати лет. Среди первых преподавателей школы - Владимир
Монахов, Виталий Ким. Среди выпускников первого поколения — легендарные
гатчинские художники Вадим Кинович и Геннадий Богданов.
На
творческие занятия в школу №1 приходили ребята со всего города, но маленький
кабинет, естественно, скоро уже не мог вместить всех желающих. Среди других
помещений, где проходили занятия юной «художки» - квартиры, подвал ПТУ на улице
Чехова, кочегарка на Аэродроме. Знаковым событием стало открытие на пр. 25
Октября первого настоящего помещения Гатчинской ДХШ, где до сих пор проходят
занятия и находится кабинет директора. В конце 1980-х — начале 1990-х годов у
«художки» появились и другие помещения, в которых она располагается и сейчас -
на улицах им. Карла Маркса, Коли Подрядчикова и Авиатриссы Зверевой.
Созидающее
дело Анатолия Матюка продолжили Виктор Александрович Каралкин и, совсем недавно,
молодой талантливый педагог Марина Юрьевна Атаманюк. Сейчас в художественной
школе преподают двенадцать замечательных, очень опытных педагогов — Виталий
Ким, Вадим Кинович, Антонина Кинович, Анатолий Засидкевич, Сергей Бекиш, Ольга
Кадушкина, Евгения Измайлова, Марина Фазанова, Дарья Рубцова, Марина Атаманюк,
Анна Васильева, Елена Айдынян.
Уроки творчества, фантазии, любви
«Урок
рисунка» — один из самых серьезных и строгих в учебной программе «художки» -
провел в этот вечер член Союза художников России Андрей Корольчук. Он предложил
преподавателям и их ученикам поучаствовать в соревновании на лучшее «слепое»
воспроизведение образа прекрасной незнакомки. Завершив свой «урок», Андрей
Александрович внес очень интересное предложение — добиться присвоения Гатчинской
детской художественной школе имени талантливого русского живописца Федора
Васильева, жизнь которого была связана с Гатчиной. Это предложение художники
встретили с большим воодушевлением.
«Урок
живописи», точнее, философского цветоведения, провел член Союза художников
России Анатолий Засидкевич. С помощью своей ученицы Ярославы Донских он
показал, как из привычных каждому трех красок — желтой, красной и зеленой -
получается бесконечность творческого процесса. В итоге все вылилось в
«оранжевое настроение», которое спела Ярослава.
На
«урок лепки» скульптор Антонина Кинович пригласила свою выпускницу —
талантливого скульптора Людмилу Атаманенко, чьи монументальные работы
представлены в юбилейной экспозиции художки. Оказалось, что Людмила — не только
замечательный художник, но и певица с прекрасным глубоким голосом. В этот вечер
она подарила своим коллегам красивую казачью песню.
Весьма
необычным был и «урок композиции», который провела член союза дизайнеров России
Марина Фазанова. В качестве подарка гостям праздника Марина Альбертовна
представила дизайнерскую коллекцию русского костюма, созданную в соавторстве с
Дарьей Рубцовой. В роли моделей выступили девушки из хореографического ансамбля
«Феникс» (город Коммунар).
О чем мечтают художники?
Анатолий
Федорович Засидкевич: «Наверное, чтобы бывшие ученики не забывали нашу школу,
чтобы тропинка к ней не зарастала с годами. Можно смело сказать, что это так и
есть, что мечты сбываются».
Марина Юрьевна Атаманюк: «Единственная мечта — чтобы наша «художка», как это и
было всегда, работала для детей, ради детей и с уважением к детям. Если бы не
было детей, не было бы педагогов; не было бы педагогов, не было бы и «художки».
Еще одна главная мечта - нам хочется, чтобы у нас был один большой храм
искусства, чтобы у нас было еще больше учеников, еще больше выпускников, еще
больше художников!
Елена Ивановна Айдынян: «Я пожелала бы школе развития. Она очень интересно
развивается, и пусть этот путь продолжается, пусть он наполняется какими-то
новыми современными возможностями... Перспективы такого развития есть, и я
думаю, что молодой, яркий и энергичный директор школы — залог этой
перспективы».
Выпускница школы, главный архитектор
Гатчинского района Елизавета Гречухина:
«Школа была для меня оазисом доброты, искусства. Эти теплые отношения, дружба
сохранились до сих пор. Хочу пожелать, чтобы ваша мечта — дворец искусства, в
котором все бы поместились — сбылась. Постараемся приложить все усилия, чтобы
такое место появилось в Гатчине».
Храм детского искусства? Именно так!
Слова
о том, что детской художественной школе, разбросанной по разным уголкам
Гатчины, давно пора уже объединиться в единое образовательное пространство,
звучали на праздничном вечере неоднократно. Вопрос назрел уже давно. Мечту
художников создать в Гатчине единый храм детского искусства поддержал еще один
почетный гость праздника - заместитель председателя Совета депутатов Гатчины
Александр Федоров. Он не только тепло поздравил художников от имени
депутатского корпуса, но и предположил, что в новом здании ЦТЮ, которое хотят
построить на Аэродроме, наверняка хватит места и для новых просторных студий
художественной школы. Александр Алексеевич обещал поддержку этой идеи со
стороны совета депутатов.
За
45 лет своей работы Детская художественная школа Гатчины выпустила более
девятисот человек: многие из них связали свою жизнь с искусством — стали
художниками, архитекторами, дизайнерами, специалистами в области полиграфии. Но
даже если учащиеся школы не становятся профессиональными художниками,
прекрасный вкус и понимание прекрасного остаются с ними на всю жизнь.
Сейчас
в Гатчинской ДХШ обучаются около двухсот ребят. Юные художники — постоянные
участники городских и региональных выставок, стипендиаты областного комитета по
культуре, обладатели президентского гранта.
Фото
Ольги Фирсовой