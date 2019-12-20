Гатчинская школа №4: неразрывная связь поколений

- Сегодня в этом зале собрались люди разных поколений, - приветствовала участников презентации директор школы Нина Васильевна Жумаева. - Если мы возвращаемся в школу через многие годы, если мы пишем письма и сочинения благодарности своей школе, это значит, что между всеми нами существует незримая, но очень прочная связь. Я думаю, сегодняшний вечер — это еще одна страничка в истории нашей школы, совершенно замечательная, потому как она - тоже о людях, которые жили в нашем городе, учились в нашей школе и прославили ее.

Выпускник школы №4, председатель Совета ветеранов Гатчины и района, председатель совета школы №4 Александр Павлович Резвый представил школьникам автора книги, почетного гражданина Гатчинского района Андрея Бурлакова, рассказав им о его многолетней краеведческой деятельности, о созданных им музеях на гатчинской земле, о множестве изданных книг об истории нашего края.

Среди книг Андрея Бурлакова — давно задуманная им серия, рассказывающая об учебных заведениях старой Гатчины. Последней из них стал сборник «Гатчинское реальное училище 1898-1918. Страницы истории школы № 4», который знакомит читателей с дореволюционным периодом истории старейшего учебного заведения Гатчины, его учащимися и педагогами.

Как рассказал Андрей Бурлаков, книга стала результатом многолетних изысканий в архивах Москвы и Петербурга информации о Реальном училище в Гатчине, встреч с жителями нашего города — потомками учащихся училища и школы.

- У вашей школы — потрясающая история, - сказал Андрей Бурлаков. - Уникального материала накопилось очень много, он требует не одного года работы. Пока это первая из трех задуманных книг. Вторая книга будет посвящена довоенной истории гатчинской школы №4, третья — послевоенному периоду, включая наши дни.

Андрей Вячеславович рассказал о работе в архивах, о том, какую поддержку ему оказал музей истории школы №4, которым сейчас руководит заместитель директора школы по воспитательной работе Нина Ивановна Никитина. С благодарностью он вспомнил стоящего у истоков этого музея гатчинского педагога Павла Васильевича Резвого, который тоже много работал с архивами и уникальными документами. В музее сложился богатый архив фотографий, многие из которых вошли в книгу. Как говорит Андрей Вячеславович, ему повезло: он застал еще тех людей, которые учились здесь до революции.

Обложку книги украшает фотография 1915 года, которую предоставила автору жительница Гатчины Екатерина Михайловна Смирнова, внучка знаменитого педагога Реального училища Федора Васильевича Бельдюгина. Эта фотография сделана во время урока в Реальном училище. Федор Бельдюгин учил несколько поколений гатчинцев, проработав в гатчинском образовании около шестидесяти лет. Таких известных имен и редких фотографий в книге очень много.

- Конечно, я хотел вспомнить в первую очередь людей, - говорит Андрей Бурлаков. - У вас столько замечательных личностей училось, начиная с дореволюционных времен. На фасаде школы много памятных досок, посвященных бывшим выпускникам школы, но этот ряд неполон. Можно было бы вообще сделать целую галерею славы.

В этот вечер Андрей Бурлаков сделал школе №4 еще один замечательный подарок, вручив ей очень редкое дореволюционное издание книги «Из жизни идей. Древний мир и мы» (1905 год), которая читалась ученикам выпускных классов петербургских гимназий и реальных училищ.

Главный библиотекарь гатчинской библиотеки им. А.И. Куприна, выпускница школы №4 Алёна Тришина рассказала, что жизнь ее семьи была тесно связана с этой школой. Она показала школьникам фотографию 1914 года, сделанную в Гатчине на улице Люцевской (сейчас ул. Чкалова). На ней запечатлена шестилетняя бабушка Алёны Александровны. После войны Анна Зорина проработала в школе №4 семь лет преподавателем рукоделия. В этой школе учились мама Алёны Александровны, ее дядя и тётя. Поэтому, как призналась Алёна Тришина, все, что касается этой школы, — это очень личное.

Заведующая школьной библиотекой Юлия Александровна Ларина подготовила целый обзор этой книги с точки зрения краеведения, который она представит ученикам школы.



