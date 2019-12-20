В Гатчине состоится пробег «Здравствуй, Новый Год»!

09:00 – 11:30 — выдача номеров

12:00 – старт на 5, 10 и 30 км

15:30 — окончание контрольного времени, закрытие пунктов питания, окончание работы хронометража, открытие автомобильного движения по проезжей части.

с 14:00 — награждение победителей и призёров на дистанции 5 и 10 км

с 15:30 - награждение победителей и призёров на дистанции 30 км

Торжественное вручение медали финишера серии gatchinarun пройдет в 2 этапа:

в 14.00 в зале Школы -для тех, кто 22-го декабря участвует на дистанциях 5 и 10 км

в 15.30 - для участников 30 км

Выдача номеров пройдет 22 декабря с 09:00 до 11:30 по адресу г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, 9, Лицей №3.

Старт всех дистанций в 12:00 от перекрестка ул. Крупской и ул. Константинова

Обращаем внимание автомобилистов на то, что движение автотранспорта 22 декабря с 11.30 до 15.00 будет ограничено по маршруту: улица Крупской, д. 1А, до НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ».