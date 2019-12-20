В Гатчине состоится пробег «Здравствуй, Новый Год»!

09:00 – 11:30 — выдача
номеров
12:00 – старт на 5, 10 и
30 км
15:30 — окончание
контрольного времени, закрытие пунктов питания, окончание работы хронометража,
открытие автомобильного движения по проезжей части.
с 14:00 — награждение
победителей и призёров на дистанции 5 и 10 км
с 15:30 - награждение
победителей и призёров на дистанции 30 км
Торжественное вручение
медали финишера серии gatchinarun пройдет в 2 этапа:
в 14.00 в зале Школы -для
тех, кто 22-го декабря участвует на дистанциях 5 и 10 км
в 15.30 - для участников
30 км
Выдача номеров пройдет 22
декабря с 09:00 до 11:30 по адресу г. Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, 9, Лицей
№3.
Старт всех дистанций в
12:00 от перекрестка ул. Крупской и ул. Константинова
Обращаем внимание
автомобилистов на то, что движение автотранспорта 22 декабря с 11.30 до 15.00
будет ограничено по маршруту: улица Крупской, д. 1А, до НИЦ «Курчатовский институт
- ПИЯФ».