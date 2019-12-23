24 декабря в Гатчине отключат воду

24 декабря в Гатчине отключат воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 24 декабря с 11.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

Рубрики : ЖКХ     23 Dec 2019

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а, 7, 9;

ул. Соборная, д. 2, 3, 5/16;

ул. Красная, д. 18.

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