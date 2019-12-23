24 декабря в Гатчине отключат воду

г.
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а, 7, 9;
ул.
Соборная, д. 2, 3, 5/16;
ул.
Красная, д. 18.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 24 декабря с 11.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:
г.
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а, 7, 9;
ул.
Соборная, д. 2, 3, 5/16;
ул.
Красная, д. 18.
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