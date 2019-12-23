Газовое оборудование должно обслуживаться

«Трагические случаи показали, что при
отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования его использование
может быть опасно. Необходимо организовать совместные действия по выработке мер
для недопущения подобных ситуаций», - сказал Николай Батарин.
Особое внимание уделяется заключению
договоров на внутриквартирное газовое оборудование. Директор филиала АО «Газпром
Газораспределение Ленинградская область» в Гатчине Андрей Попов доложил, что на
сегодняшний день из 63 тысяч абонентов в Гатчинском районе договоры на внутриквартирное
газовое оборудование заключено у 37 тысяч абонентов. В 2019 году было заключено
8 тысяч таких договоров. В связи с произошедшим, а также благодаря совместным
выездам с представителями МЧС по адресам из группы риска удалось эту динамику увеличить.
Основной проблемой остается недопуск граждан в свои квартиры.
Людмила Нещадим предложила рассмотреть
возможность предоставления компенсации отдельным категориям граждан на оплату
договора на ВКГО и установку необходимого оборудования.
Заместитель председателя комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Анастасия
Кузнецова добавила, что комитет проработал свои документы и планирует внести
изменения в части требований в правила подготовки к отопительному сезону, чтобы
паспорта выдавались при наличии актов о прочистке дымоходов и проверке
вентканалов.
Заместитель главы администрации Гатчинского
района Елена Фараонова, в свою очередь, отметила, что было принято решение
включить в межведомственную комиссию по выдаче разрешений на перепланировку жилых
помещений специалиста газовой службы, так как бывают случаи, когда собственники
не учитывают правила безопасности при перепланировке, перекрывая вентканалы.
В совещание непосредственное участие
приняли представители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. По информации МУП ЖКХ
города Гатчины, четыре раза в месяц проводятся проверки, а также инструктаж с жителями
на предмет необходимости заключения договоров. Глава районной администрации
отметила, что одной из основных задач должно быть информирование граждан.
Пресс-служба администрации Гатчинского
района