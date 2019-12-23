Газовое оборудование должно обслуживаться

«Трагические случаи показали, что при отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования его использование может быть опасно. Необходимо организовать совместные действия по выработке мер для недопущения подобных ситуаций», - сказал Николай Батарин.

Особое внимание уделяется заключению договоров на внутриквартирное газовое оборудование. Директор филиала АО «Газпром Газораспределение Ленинградская область» в Гатчине Андрей Попов доложил, что на сегодняшний день из 63 тысяч абонентов в Гатчинском районе договоры на внутриквартирное газовое оборудование заключено у 37 тысяч абонентов. В 2019 году было заключено 8 тысяч таких договоров. В связи с произошедшим, а также благодаря совместным выездам с представителями МЧС по адресам из группы риска удалось эту динамику увеличить. Основной проблемой остается недопуск граждан в свои квартиры.

Людмила Нещадим предложила рассмотреть возможность предоставления компенсации отдельным категориям граждан на оплату договора на ВКГО и установку необходимого оборудования.

Заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Анастасия Кузнецова добавила, что комитет проработал свои документы и планирует внести изменения в части требований в правила подготовки к отопительному сезону, чтобы паспорта выдавались при наличии актов о прочистке дымоходов и проверке вентканалов.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Елена Фараонова, в свою очередь, отметила, что было принято решение включить в межведомственную комиссию по выдаче разрешений на перепланировку жилых помещений специалиста газовой службы, так как бывают случаи, когда собственники не учитывают правила безопасности при перепланировке, перекрывая вентканалы.

В совещание непосредственное участие приняли представители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. По информации МУП ЖКХ города Гатчины, четыре раза в месяц проводятся проверки, а также инструктаж с жителями на предмет необходимости заключения договоров. Глава районной администрации отметила, что одной из основных задач должно быть информирование граждан.

Пресс-служба администрации Гатчинского района