Газовое оборудование должно обслуживаться

Газовое оборудование должно обслуживаться

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим провела рабочее совещание по вопросу обеспечения безопасности при пользования бытовым газовым оборудованием. Инициатором совещания выступил руководитель следственного отдела по городу Гатчине Николай Батарин.

Рубрики : Общество     23 Dec 2019

«Трагические случаи показали, что при отсутствии надлежащего обслуживания газового оборудования его использование может быть опасно. Необходимо организовать совместные действия по выработке мер для недопущения подобных ситуаций», - сказал Николай Батарин.

Особое внимание уделяется заключению договоров на внутриквартирное газовое оборудование. Директор филиала АО «Газпром Газораспределение Ленинградская область» в Гатчине Андрей Попов доложил, что на сегодняшний день из 63 тысяч абонентов в Гатчинском районе договоры на внутриквартирное газовое оборудование заключено у 37 тысяч абонентов. В 2019 году было заключено 8 тысяч таких договоров. В связи с произошедшим, а также благодаря совместным выездам с представителями МЧС по адресам из группы риска удалось эту динамику увеличить. Основной проблемой остается недопуск граждан в свои квартиры.

Людмила Нещадим предложила рассмотреть возможность предоставления компенсации отдельным категориям граждан на оплату договора на ВКГО и установку необходимого оборудования.

Заместитель председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Анастасия Кузнецова добавила, что комитет проработал свои документы и планирует внести изменения в части требований в правила подготовки к отопительному сезону, чтобы паспорта выдавались при наличии актов о прочистке дымоходов и проверке вентканалов.

Заместитель главы администрации Гатчинского района Елена Фараонова, в свою очередь, отметила, что было принято решение включить в межведомственную комиссию по выдаче разрешений на перепланировку жилых помещений специалиста газовой службы, так как бывают случаи, когда собственники не учитывают правила безопасности при перепланировке, перекрывая вентканалы.

В совещание непосредственное участие приняли представители управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. По информации МУП ЖКХ города Гатчины, четыре раза в месяц проводятся проверки, а также инструктаж с жителями на предмет необходимости заключения договоров. Глава районной администрации отметила, что одной из основных задач должно быть информирование граждан.

Пресс-служба администрации Гатчинского района

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