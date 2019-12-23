МФЦ уходят на каникулы

31 декабря многофункциональные центры приостановят прием документов по всем услугам, в этот день центры будут работать только на выдачу документов и консультирование заявителей. Кроме того, 31 декабря будет на один час сокращен рабочий день – МФЦ будут открыты с 9.00 до 20.00. Центр в Колтушах будет работать до 19.00 часов.

С 1 по 8 января центры «Мои документы» закрыты, с 9 января работа начнется в обычном режиме.

Офисы «МФЦ для бизнеса» 28 декабря будут работать с 9 до 17 часов – рабочий день в них сократится на час. 29 декабря – выходной день, 30 декабря – в обычном режиме, затем, с 31 декабря по 8 января – нерабочие праздничные дни. С 9 января работают в обычном режиме. Аналогичный режим работы в МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья в Мультицентре социальной и трудовой интеграции.

Удаленные рабочие места многофункциональных центров в районах не работают с 31 декабря по 8 января, затем – в обычном режиме. Те окна, где по графику рабочий день должен быть 31 декабря, будут работать 28 декабря. Для них рабочий день сокращен на 1 час.

В праздничные дни получить государственные услуги можно в электронном виде с помощью портала госуслуг Ленинградской области https://gu.lenobl.ru/.

Не выходя из дома и экономя время на портале можно проверить и оплатить налоги, штрафы и задолженности, получить услуги Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других ведомств.