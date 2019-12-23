Остановки - по просьбам гатчинцев

В частности, были рассмотрены обращения об обустройстве остановок общественного транспорта.

Так, члены комиссии отметили, что отсутствует техническая возможность обустройства остановки общественного транспорта возле дома № 1 по улице Киргетова.

А вот напротив остановка появится: было принято решение подготовить проект строительства остановки общественного транспорта между домами № 6 и № 6А по улице Радищева с заездным карманом, посадочной площадкой и строительством тротуара, предусмотрев сохранение одного въезда на имеющуюся парковку.

Депутат городского совета Елена Суралёва направила в комиссию обращение от имени жителей микрорайона Хохлово поле о необходимости оборудования остановки общественного транспорта возле дома № 2 по улице Хохлова. Члены комиссии приняли решение, что комитет по строительству совместно с комитетом градостроительства и архитектуры проведут обследование участка на месте соединения улиц Хохлова и Коли Подрядчикова на предмет возможности строительства остановок общественного транспорта с учетом необходимости подъезда грузовых автомобилей к магазину «Магнит». В случае имеющейся возможности, строительство остановок включат в план работ на 2020 год.