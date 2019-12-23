Остановки - по просьбам гатчинцев

В
частности, были рассмотрены обращения об обустройстве остановок общественного
транспорта.
Так,
члены комиссии отметили, что отсутствует техническая возможность обустройства
остановки общественного транспорта возле дома № 1 по улице Киргетова.
А
вот напротив остановка появится: было принято решение подготовить проект
строительства остановки общественного транспорта между домами № 6 и № 6А по
улице Радищева с заездным карманом, посадочной площадкой и строительством
тротуара, предусмотрев сохранение одного въезда на имеющуюся парковку.
Депутат
городского совета Елена Суралёва направила в комиссию обращение от имени
жителей микрорайона Хохлово поле о необходимости оборудования остановки
общественного транспорта возле дома № 2 по улице Хохлова. Члены комиссии
приняли решение, что комитет по строительству совместно с комитетом
градостроительства и архитектуры проведут обследование участка на месте
соединения улиц Хохлова и Коли Подрядчикова на предмет возможности
строительства остановок общественного транспорта с учетом необходимости
подъезда грузовых автомобилей к магазину «Магнит». В случае имеющейся возможности,
строительство остановок включат в план работ на 2020 год.