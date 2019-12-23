Спортивная история семьи в работах гатчинских школьников

Председатель
конкурсной комиссии и руководитель комиссии Общественной палаты Гатчинского
района, проводившей муниципальный этап конкурса, Людмила Голубева напомнила,
что конкурс «Мое
семейное древо» проводится уже второй раз. В прошлом году темой работ было
волонтерство и добровольчество, в нынешнем - спортивная история
и здоровый образ жизни. В соответствующем духе были и конкурсные номинации. Они так и назывались: «Моя
семья - моя спортивная история» и «Папа, мама и я —
здоровая семья».
В этом году
круг конкурсантов расширился, среди них встречались родственники, двоюродные
сестры и братья. Есть и те, кто уже участвовал в прошлогоднем
конкурсе, посвященном волонтерским династиям.
Участвовали школьники из шести образовательных учреждений. Ребята с живым интересом вникали в истории своей семьи, изучали старинные фотографии и архивные документы. В 14 творческих работах, посвященным семейным историям конкурсантов, было охвачено 133 человека. Основной критерий отбора - количество поколений, представленных в работе. Чем больше – тем выше балл за работу.
Дипломы
и подарки юным участникам районного этапа вручали председатель Общественной
палаты Ленинградской области Юрий Трусов и председатель Общественной палаты
Гатчинского района Марк Кравчук.
В номинации «Папа, мама и я -
здоровая семья» в районном этапе конкурса «Мое семейное древо - 2019» победила ученица
Гатчинской школы №4 София Солотина. Призерами стали: 2 место – ученик
Гатчинской гимназии им. Ушинского Андрей Федотов и ученик Базовой школы Константин
Андреев. Благодарность получили ученики Базовой школы
Амели Островерхова и Александр Ахметов.
В номинации «Моя семья – моя спортивная история» дипломом и подарками за победу в
конкурсе награждены ученица Рождественской школы Арина Львова и ученик Гатчинской
школы №1 Федор Родионов.
Второе место заняли ученица Никольской школы Анастасия
Афанасьева, ученица Гатчинской гимназии им. Ушинского Лилиана Мишина и ученица
Рождественской школы Татьяна Шитикова.
На третьем месте - ученики Гатчинской школы №4 Тимур
Меркульев и Илья Орлов и ученик Базовой школы Максим Салишев. В этой же
номинации благодарность за участие получила ученица Гатчинской школы №1 Ксения
Оринчук.
Лучшие работы гатчинских
школьников приняли участие в областном этапе конкурса. Награждение победителей прошло
в Общественной палате Ленобласти. На торжественную церемонию многие
участники приехали целыми семьями. А потому поздравления и слова
благодарности звучали в адрес не только самих ребят,
но и их родителей. Приятно отметить, что среди награжденных на
областном уровне есть и гатчинские школьники.
Победу в номинации «Папа, мама и я - здоровая семья» на областном
этапе одержал ученик Таицкой школы Даниил Деркунский. В номинация «Моя семья - спортивная история» третье место заняла
ученица Рождественской школы Арина Львова. За регулярное участие
в конкурсе отмечена ученица гимназии им Ушинского Лилиана Мишина.
В следующем
году конкурс «Мое
семейное древо» будет
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.