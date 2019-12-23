Спортивная история семьи в работах гатчинских школьников

Председатель конкурсной комиссии и руководитель комиссии Общественной палаты Гатчинского района, проводившей муниципальный этап конкурса, Людмила Голубева напомнила, что конкурс «Мое семейное древо» проводится уже второй раз. В прошлом году темой работ было волонтерство и добровольчество, в нынешнем - спортивная история и здоровый образ жизни. В соответствующем духе были и конкурсные номинации. Они так и назывались: «Моя семья - моя спортивная история» и «Папа, мама и я — здоровая семья».

В этом году круг конкурсантов расширился, среди них встречались родственники, двоюродные сестры и братья. Есть и те, кто уже участвовал в прошлогоднем конкурсе, посвященном волонтерским династиям.

Участвовали школьники из шести образовательных учреждений. Ребята с живым интересом вникали в истории своей семьи, изучали старинные фотографии и архивные документы. В 14 творческих работах, посвященным семейным историям конкурсантов, было охвачено 133 человека. Основной критерий отбора - количество поколений, представленных в работе. Чем больше – тем выше балл за работу.

Дипломы и подарки юным участникам районного этапа вручали председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов и председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук.

В номинации «Папа, мама и я - здоровая семья» в районном этапе конкурса «Мое семейное древо - 2019» победила ученица Гатчинской школы №4 София Солотина. Призерами стали: 2 место – ученик Гатчинской гимназии им. Ушинского Андрей Федотов и ученик Базовой школы Константин Андреев. Благодарность получили ученики Базовой школы Амели Островерхова и Александр Ахметов.

В номинации «Моя семья – моя спортивная история» дипломом и подарками за победу в конкурсе награждены ученица Рождественской школы Арина Львова и ученик Гатчинской школы №1 Федор Родионов.

Второе место заняли ученица Никольской школы Анастасия Афанасьева, ученица Гатчинской гимназии им. Ушинского Лилиана Мишина и ученица Рождественской школы Татьяна Шитикова.

На третьем месте - ученики Гатчинской школы №4 Тимур Меркульев и Илья Орлов и ученик Базовой школы Максим Салишев. В этой же номинации благодарность за участие получила ученица Гатчинской школы №1 Ксения Оринчук.

Лучшие работы гатчинских школьников приняли участие в областном этапе конкурса. Награждение победителей прошло в Общественной палате Ленобласти. На торжественную церемонию многие участники приехали целыми семьями. А потому поздравления и слова благодарности звучали в адрес не только самих ребят, но и их родителей. Приятно отметить, что среди награжденных на областном уровне есть и гатчинские школьники.

Победу в номинации «Папа, мама и я - здоровая семья» на областном этапе одержал ученик Таицкой школы Даниил Деркунский. В номинация «Моя семья - спортивная история» третье место заняла ученица Рождественской школы Арина Львова. За регулярное участие в конкурсе отмечена ученица гимназии им Ушинского Лилиана Мишина.

В следующем году конкурс «Мое семейное древо» будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



