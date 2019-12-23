В Гатчине задержан грабитель

Как сообщает пресс-служба УВО, 21 декабря в
1:23 наряд
группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск
национальной гвардии по Гатчинскому району Ленинградской области задержал
молодого человека, который принимал участие в ограблении мужчины.
Двое злоумышленников напали на прохожего
около кафе, расположенного на Соборной улице в Гатчине. Нападавшие нанесли
мужчине телесные повреждения, похитили смартфон, документы и банковские карты,
а затем скрылись с места происшествия.
Работник заведения, ставший очевидцем
ограбления, нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту прибыл
наряд вневедомственной охраны. Опросив очевидца и потерпевшего, сотрудники
Росгвардии установили приметы грабителей, после чего приступили к их розыску.
Работая по «горячим» следам, наряд
вневедомственной охраны увидел около дома №33 на улице Карла Маркса гражданина,
который был схож по приметам с одним из разыскиваемых грабителей. Заметив
патрульный автомобиль, молодой человек попытался убежать, но после недолгого
преследования был задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в грабеже.
Наряд вневедомственной охраны передал
гражданина сотрудникам территориального отдела полиции. Потерпевший опознал
задержанного.
Вскоре после
этого сотрудники полиции установили местонахождение и задержали второго
злоумышленника, у которого были изъяты похищенные вещи. По данному факту
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ.