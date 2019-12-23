В Гатчине задержан грабитель

Как сообщает пресс-служба УВО, 21 декабря в 1:23 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Гатчинскому району Ленинградской области задержал молодого человека, который принимал участие в ограблении мужчины.

Двое злоумышленников напали на прохожего около кафе, расположенного на Соборной улице в Гатчине. Нападавшие нанесли мужчине телесные повреждения, похитили смартфон, документы и банковские карты, а затем скрылись с места происшествия.

Работник заведения, ставший очевидцем ограбления, нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Опросив очевидца и потерпевшего, сотрудники Росгвардии установили приметы грабителей, после чего приступили к их розыску.

Работая по «горячим» следам, наряд вневедомственной охраны увидел около дома №33 на улице Карла Маркса гражданина, который был схож по приметам с одним из разыскиваемых грабителей. Заметив патрульный автомобиль, молодой человек попытался убежать, но после недолгого преследования был задержан сотрудниками Росгвардии по подозрению в грабеже.

Наряд вневедомственной охраны передал гражданина сотрудникам территориального отдела полиции. Потерпевший опознал задержанного.

Вскоре после этого сотрудники полиции установили местонахождение и задержали второго злоумышленника, у которого были изъяты похищенные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж) УК РФ.