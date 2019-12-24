Бегом по Гатчине в карнавальных костюмах

На старт трех дистанций 5, 10 и 30 км вышли почти 800 спортсменов – жители Гатчины и гости из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Великого Новгорода, Архангельска, Пскова, Эстонии.

Большинство участников и болельщиков творчески подошли к соревнованию, подготовив новогодние и сказочные костюмы, чем создали атмосферу праздника и волшебства. Участники бежали по встречной трассе, проходившей по улице Крупской и Рощинской.

Победители и призеры разыграли 42 комплекта наград. Среди гатчинцев победителями и призерами стали:

Первое место – Валентина Прокофьева и Максим Гуща на дистанции 5 км, Эдуард Суворов (10 км), Вера Виноградова и Елена Челамбицкая (30 км);

Второе место – Иван Ефремов (5 км), Олег Прокошев (10 км), Юрий Виноградов (30 км);

Третье место – Екатерина Кукко (5 км), Артем Рыков (10 км).

По традиции серии пробегов Gatchinarun, специальными дипломами, медальницами и итоговой медалью за выбор и преданность серии были награждены участники, кто вышел на старт во всех семи пробегах 2019 года – таких участников в этом году стало более 200 человек.

В 2020 году серия пробегов Gatchinarun расширится. Организаторы приглашают всех любителей бега на старт восьми забегов:

- 22 марта – «День рождения клуба «Сильвия» (дистанции 5 км, 10 км и 15 км);

- 12 июня – «Аллеи истории» (5 км и 15 км, детские пробеги 100 м, 200 м и 1,5 км, скандинавская ходьба);

- 28 июня – Трейл «Сусанинская тропа» (5 км, 13 км и 22 км);

- 23 августа – «Длинные аллеи» (1,5 км, 21,1 км, 42,2 км и 63,3 км, скандинавская ходьба);

- 27 сентября - Кросс «Граф Орлов» (дистанции 1,5 км, 10 км, 21,1 км, скандинавская ходьба);

- 25 октября – «Межсезонье» (дистанции 5 км, 10 км и 15 км);

- 15 ноября – Гатчинский полумарафон (2 км, 10 км и 21,1 км);

- 27 декабря – «Здравствуй, Новый год!» (дистанции 5 км, 10 км и 30 км).

Фото Mikka Hallakas