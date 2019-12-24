Бегом по Гатчине в карнавальных костюмах

На старт трех дистанций 5, 10 и 30 км вышли почти
800 спортсменов – жители Гатчины и гости из Ленинградской области,
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Великого Новгорода, Архангельска, Пскова,
Эстонии.
Большинство участников и болельщиков творчески
подошли к соревнованию, подготовив новогодние и сказочные костюмы, чем создали
атмосферу праздника и волшебства. Участники бежали по встречной трассе,
проходившей по улице Крупской и Рощинской.
Победители и призеры разыграли 42 комплекта
наград. Среди гатчинцев победителями и призерами стали:
Первое место – Валентина Прокофьева и Максим Гуща
на дистанции 5 км, Эдуард Суворов (10 км), Вера Виноградова и Елена Челамбицкая
(30 км);
Второе место – Иван Ефремов (5 км), Олег Прокошев
(10 км), Юрий Виноградов (30 км);
Третье место – Екатерина Кукко (5 км), Артем
Рыков (10 км).
По
традиции серии пробегов Gatchinarun, специальными дипломами, медальницами и
итоговой медалью за выбор и преданность серии были награждены участники, кто вышел
на старт во всех семи пробегах 2019 года – таких участников в этом году стало
более 200 человек.
В 2020 году серия пробегов Gatchinarun расширится.
Организаторы приглашают всех любителей бега на старт восьми забегов:
- 22 марта – «День рождения клуба «Сильвия» (дистанции
5 км, 10 км и 15 км);
- 12 июня – «Аллеи истории» (5 км и 15 км,
детские пробеги 100 м, 200 м и 1,5 км, скандинавская ходьба);
- 28 июня – Трейл «Сусанинская тропа» (5 км, 13
км и 22 км);
- 23 августа – «Длинные аллеи» (1,5 км, 21,1 км,
42,2 км и 63,3 км, скандинавская ходьба);
- 27 сентября - Кросс «Граф Орлов» (дистанции 1,5
км, 10 км, 21,1 км, скандинавская ходьба);
- 25 октября – «Межсезонье» (дистанции 5 км, 10
км и 15 км);
- 15 ноября – Гатчинский полумарафон (2 км, 10 км
и 21,1 км);
- 27 декабря – «Здравствуй, Новый год!» (дистанции
5 км, 10 км и 30 км).
Фото Mikka Hallakas