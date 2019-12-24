Год ЗОЖ — хороший старт спортивного строительства

Девять
объектов уже введено в эксплуатацию, завершается строительство еще 4 объектов,
ввод в эксплуатацию которых состоится уже в 2020 году. На строительство всех
объектов потрачено 2,1 млрд рублей бюджетных средств.
«Конечно,
очень символично, что в Год здорового образа жизни мы построили и ввели так
много объектов массового спорта, — отмечает губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, — однако важно и другое: мы ввели единый стандарт, по
которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены
пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три. И на будущий год у нас
уже заложены в планах новые объекты. Все они будут для людей, для наших
жителей, для тех, кто хочет каждый день заниматься физкультурой и спортом. Так
что, Год здорового образа жизни – это не какой-то «год особых рекордов» в
строительстве спортивных объектов, это год хорошего старта такого активного
строительства, которое мы продолжим и в наступающем году, и во все
последующие».
В
2019 году в Гатчинском районе построены и введены в эксплуатацию универсальные
спортивные площадки в деревне Истинка и поселке Сусанино, а также физкультурно-оздоровительный
комплекс в деревне Малое Верево.