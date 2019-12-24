Год ЗОЖ — хороший старт спортивного строительства

Девять объектов уже введено в эксплуатацию, завершается строительство еще 4 объектов, ввод в эксплуатацию которых состоится уже в 2020 году. На строительство всех объектов потрачено 2,1 млрд рублей бюджетных средств.

«Конечно, очень символично, что в Год здорового образа жизни мы построили и ввели так много объектов массового спорта, — отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, — однако важно и другое: мы ввели единый стандарт, по которому в каждом населенном пункте со статусом города должны быть построены пять спортивных объектов, в сельском поселении – по три. И на будущий год у нас уже заложены в планах новые объекты. Все они будут для людей, для наших жителей, для тех, кто хочет каждый день заниматься физкультурой и спортом. Так что, Год здорового образа жизни – это не какой-то «год особых рекордов» в строительстве спортивных объектов, это год хорошего старта такого активного строительства, которое мы продолжим и в наступающем году, и во все последующие».

В 2019 году в Гатчинском районе построены и введены в эксплуатацию универсальные спортивные площадки в деревне Истинка и поселке Сусанино, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Малое Верево.