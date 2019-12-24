«Мисс Гатчины» подарили новогоднее настроение

Ежегодную социальную акцию при поддержке Гатчинского городского совета женщин проводят организаторы конкурса красоты «Мисс Гатчина», которые на протяжении всего года привлекают финалисток конкурса к различным общественным мероприятиям.

На этот раз в роли новогодних аниматоров выступили «Мисс зрительских симпатий – 2019» Рената Байтемирова, «Мисс Гатчина – 2019» Дарья Пятакова, «Мисс улыбка – 2019» Ольга Южанина, «Мисс Изящность – 2019» Ольга Аляева, «Первая вице-мисс Гатчина – 2016» Юля Калач.

Девушки напекли пирогов, купили фрукты и сладости и организовали небольшой новогодний концерт для подопечных стационара сестринского ухода. Гатчинские красавицы пели песни, читали стихи, за чашкой чая общались с представителями «серебряного» возраста.

- С радостью откликнулась на предложение поздравить дедушек и бабушек с наступающим Новым годом и подарить им немного радости и праздничного настроения. Эта акция откликается в моем сердце. Молодому поколению необходимо общаться с пожилыми людьми, делиться позитивом, набираться мудрости, - сказала участница акции Рената Байтемирова.