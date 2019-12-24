«Мисс Гатчины» подарили новогоднее настроение

Ежегодную
социальную акцию при поддержке Гатчинского городского совета женщин проводят
организаторы конкурса красоты «Мисс Гатчина», которые на протяжении всего года
привлекают финалисток конкурса к различным общественным мероприятиям.
На
этот раз в роли новогодних аниматоров выступили «Мисс зрительских симпатий –
2019» Рената Байтемирова, «Мисс Гатчина – 2019» Дарья Пятакова, «Мисс улыбка –
2019» Ольга Южанина, «Мисс Изящность – 2019» Ольга Аляева, «Первая вице-мисс
Гатчина – 2016» Юля Калач.
Девушки
напекли пирогов, купили фрукты и сладости и организовали небольшой новогодний
концерт для подопечных стационара
сестринского ухода. Гатчинские красавицы пели песни, читали стихи, за чашкой
чая общались с представителями «серебряного» возраста.
-
С радостью откликнулась на предложение поздравить дедушек и бабушек с
наступающим Новым годом и подарить им немного радости и праздничного настроения.
Эта акция откликается в моем сердце. Молодому поколению необходимо общаться с
пожилыми людьми, делиться позитивом, набираться мудрости, - сказала участница
акции Рената Байтемирова.