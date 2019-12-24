Ограничения – нецелесообразны

Члены комиссии посчитали нецелесообразным предложение расширить дорожное полотно на перекрестке улиц Крупской и Рощинской в Гатчине с целью формирования полосы для поворота направо и для разгона.

Стихийная стоянка такси, которые мешают посадке и высадке пассажиров общественного транспорта на площади Станислава Богданова, будет ограничена путем установки металлических ограждений в рамках капитального ремонта улицы Слепнева.

Было принято решение о нецелесообразности ограничения проезда транзитного автомобильного транспорта по участку на улице Кузьмина в Гатчине от ее пересечения со Школьным переулком до пересечения с Александро-Слободским переулком. Это может привести к значительному увеличению транспортного трафика и скорости движения транспортных средств, что в свою очередь приведет к росту ДТП, в том числе с участием пешеходов. При этом расширить дорожное полотно либо осуществить строительство тротуаров по улице Кузьмина невозможно ввиду близкорасположенных земельных участков и заборов.

Также сквозной проезд сохранится по дворовой территории дома № 8 по улице Урицкого, по дворовой территории домов № 3 и № 5 по улице Гагарина и через дворовую территорию вдоль домов № 11, № 13 и № 15 по улице Коли Подрядчикова.

Вопрос об оборудовании пешеходного перехода на участке дороги между ТК «Кубус» и ЖК IQ Гатчина остался открытым, так как данная дорога еще не сдана в эксплуатацию, а у администрации Гатчинского района нет полномочий оборудовать пешеходный переход в данном случае. Вопрос можно будет обсуждать только после окончания жилой застройки ЖК IQ Гатчина.

На вопрос об обоснованности установки шлагбаума на территории Пенсионного фонда в Гатчине члены комиссии ответили, что данный земельный участок является частной собственностью. В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону. В данном случае, установка шлагбаума является правомерной.

По обращению граждан было принято решение ограничить скорость движения транспорта по Корпиковскому шоссе до 40 км/ч путем установки дорожных знаков 3.24. «Ограничение максимальной скорости».

По итогам обсуждения обращения жителя улицы Володарского было принято решение провести обследование всей протяженности улицы на предмет наличия дорожных знаков, информирующих о выезде на дорогу с односторонним движением. В случае отсутствия знаков включить их установку в план на 2020 год.

По запросу депутатов города Гатчины Марины Григорьевой и Юрия Макаревича в план работ на 2020 года включено обустройство пешеходного перехода через улицу Волкова рядом с ее пересечением улицы 7-й Армии.



