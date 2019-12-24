Ограничения – нецелесообразны

Члены
комиссии посчитали нецелесообразным предложение расширить дорожное полотно на
перекрестке улиц Крупской и Рощинской в Гатчине с целью формирования полосы для
поворота направо и для разгона.
Стихийная
стоянка такси, которые мешают посадке и высадке пассажиров общественного
транспорта на площади Станислава Богданова, будет ограничена путем установки
металлических ограждений в рамках капитального ремонта улицы Слепнева.
Было
принято решение о нецелесообразности ограничения проезда транзитного
автомобильного транспорта по участку на улице Кузьмина в Гатчине от ее
пересечения со Школьным переулком до пересечения с Александро-Слободским
переулком. Это может привести к значительному увеличению транспортного трафика
и скорости движения транспортных средств, что в свою очередь приведет к росту
ДТП, в том числе с участием пешеходов. При этом расширить дорожное полотно либо
осуществить строительство тротуаров по улице Кузьмина невозможно ввиду
близкорасположенных земельных участков и заборов.
Также
сквозной проезд сохранится по дворовой территории дома № 8 по улице Урицкого,
по дворовой территории домов № 3 и № 5 по улице Гагарина и через дворовую
территорию вдоль домов № 11, № 13 и № 15 по улице Коли Подрядчикова.
Вопрос
об оборудовании пешеходного перехода на участке дороги между ТК «Кубус» и ЖК IQ
Гатчина остался открытым, так как данная дорога еще не сдана в эксплуатацию, а
у администрации Гатчинского района нет полномочий оборудовать пешеходный
переход в данном случае. Вопрос можно будет обсуждать только после окончания
жилой застройки ЖК IQ Гатчина.
На
вопрос об обоснованности установки шлагбаума на территории Пенсионного фонда в
Гатчине члены комиссии ответили, что данный земельный участок является частной
собственностью. В соответствии с пунктом 2 статьи 209 ГК РФ собственник вправе
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону. В данном случае, установка шлагбаума
является правомерной.
По
обращению граждан было принято решение ограничить скорость движения транспорта
по Корпиковскому шоссе до 40 км/ч путем установки дорожных знаков 3.24.
«Ограничение максимальной скорости».
По
итогам обсуждения обращения жителя улицы Володарского было принято решение
провести обследование всей протяженности улицы на предмет наличия дорожных
знаков, информирующих о выезде на дорогу с односторонним движением. В случае
отсутствия знаков включить их установку в план на 2020 год.
По
запросу депутатов города Гатчины Марины Григорьевой и Юрия Макаревича в план
работ на 2020 года включено обустройство пешеходного перехода через улицу
Волкова рядом с ее пересечением улицы 7-й Армии.