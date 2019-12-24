Подарок маленьким пациентам

Инициатором доброго дела стала учитель начальных классов Юлия Ялымова. Первоклашки и их родители отнеслись к предложению одобрительно. Так появилось обращение к руководству Гатчинской КМБ с просьбой разрешить сделать подарки детям из социально неблагополучных семей и оставшихся без попечения родителей, находящимся в стационаре.

- У нас в соцсети есть общий чат с родителями, где мы обсуждаем многие классные вопросы. Предложение помочь малышам было озвучено в этом чате, и абсолютно все родители его поддержали. Каждый ученик класса принёс памперсы и влажные салфетки для ухода за детишками, лежащими в больнице. Перед сбором подарков мы специально посмотрели небольшой видеоролик о детях, от которых отказались родители. И по реакции класса я поняла, что они готовы и будут очень рады помочь!» - рассказала Юлия Владимировна.

К доброму начинанию присоединились и ученики 4а класса Таицкой школы вместе со своей учительницей Натальей Александровной Добрецовой.

В понедельник подарки были доставлены по назначению – в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей Гатчинской КМБ.

- Большое спасибо ребятам, их родителям и учителям за подарки! Очень радостно, что нынешние маленькие дети заботятся о малышах, которым тяжело, хотят им помочь. Приятно, что растет поколение, которое с пониманием относится к детям с особенностями здоровья: в будущем им будет проще общаться, из них вырастут достойные люди. Ведь всё начинается с малого – помогать тому, кому сложно в данный момент, - поблагодарила дарителей заведующая отделением Виктория Шапарева. Она также сказала, что часть презентов будет передана детям, находящимся в инфекционном отделении Гатчинской больницы.

Гатчинская КМБ гордится тем, что у нее есть такие друзья, и сердечно благодарит Юлию Ялымову, Наталью Добрецову и их учеников: Алису Андрееву, Владислава Асоскова, Алису Жилину, Самира Иванова, Владу Иванову, Арсения Кемппи, Веру Корнееву, Стефанию Крылову, Дарью Муравейко, Милану Найманову, Ксению Пелля, Даниила Петухова, Михаила Рабчука, Кирилла Скакунова, Дениса Стальчука, Валерию Сысоеву, Гектора Тузниченко, Анфису Федорову, Анжелику Хвастунову, Анастасию Хямяляйнен, Константина Целых, Маргариту Швец, Марка Ясницкого, Елизавету Фельдман, Константина Фыгина из 1а класса; Рашида Трегулова, Елизавету Ильченко, Александра Никандрова и Кузьмину Наталью из 4а класса и, конечно, их родителей! Спасибо вам за помощь и пусть ваше добро сторицей вернется каждому из вас!

Елена Карлаш