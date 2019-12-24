В гостях у Деда Мороза

Премьера детского интерактивного представления «Новогодние чудеса Деда Мороза» состоялась в Гатчинском Доме культуры 22 декабря. Малыши, собравшиеся в этот день у «ворот» в царство Деда Мороза, очень волновались в ожидании обещанного чуда. И оно случилось! Сказочная «тропинка» привела их на волшебную Новогоднюю площадь, где стояла нарядная елка. Там маленьких гатчинцев встретил полюбившийся еще с прошлых новогодних праздников персонаж — белый пушистый Заяц. Пока ждали главных героев праздника — Снегурочку и Деда Мороза, успели вдоволь повеселиться, поиграть и потанцевать вместе с Зайцем. А там и остальные новогодние чудеса не заставили себя ждать.

Вовремя подоспевшие Дед Мороз со Снегурочкой провели малышей в святую святых праздника — в деревянную избу Деда Мороза, где собраны самые интересные и волшебные вещи на свете. Вместе со Снегурочкой дети «поколдовали» над волшебными часами, сыграли на ледяном рояле новогоднюю мелодию, увидели, как работает волшебная почта Деда Мороза, узнали, кто трудится над подарками на волшебной конфетной фабрике. Новогодний чудо-праздник завершился фотосессией с Дедом Морозом, Снегурочкой и добрым Зайцем.

Как рассказала заместитель директора Дома культуры Юлия Смолина, из года в год количество юных участников новогодних интерактивных утренников только растет. Старая добрая сказка, созданная фантазией сотрудников ДК, стала прекрасной альтернативой новогодним представлениям в Санкт-Петербурге. В этом году к гатчинцам с удовольствием присоединились маленькие жители нескольких поселений Гатчинского района: ребята приходят и приезжают целыми коллективами со своими воспитателями и педагогами.



