В области внедряют цифровой рентген

Благодаря
закупке нового оборудования, снимки будут сразу оцифровывать и загружать в
электронную историю болезни пациента.
Новшество
позволит врачам из местных учреждений здравоохранения в сложных случаях
оперативно привлекать к постановке диагноза специалистов из областных и
федеральных клиник.
Система
цифровой рентгенографии имеет и другие важные преимущества. Во-первых –
качество изображения выше (это достигается за счет обработки
высокотехнологичным медицинским программным обеспечением), во-вторых
отсутствует человеческий фактор, неизбежно присутствующий при обработке и
проявке рентгеновской пленки, и, наконец, меньше средств будет уходить на
закупку расходных материалов.
В
рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ закуплены 11
цифровых рентгеновских комплексов на сумму в 130 млн рублей. Цифровыми
рентгенами оснащаются подразделения Выборгской детской городской больницы,
Кингисеппской межрайонной больницы, Гатчинской, Волховской и Ломоносовской,
Выборгской межрайонных больниц, Тихвинской и Кингисеппской детских поликлиник, Приозерской
межрайонной больницы, Ленинградской областной клинической больницы и Детской
клинической больницы.
При
этом в межрайонные больницы, в которых еще работают аналоговые рентгены, и пока
нет цифровых аппаратов, в 2020 году будут поставлены 30 дигитайзеров
(оцифровщиков). Стоимость этого контракта – 43,5 млн рублей.