В области внедряют цифровой рентген

Благодаря закупке нового оборудования, снимки будут сразу оцифровывать и загружать в электронную историю болезни пациента.

Новшество позволит врачам из местных учреждений здравоохранения в сложных случаях оперативно привлекать к постановке диагноза специалистов из областных и федеральных клиник.

Система цифровой рентгенографии имеет и другие важные преимущества. Во-первых – качество изображения выше (это достигается за счет обработки высокотехнологичным медицинским программным обеспечением), во-вторых отсутствует человеческий фактор, неизбежно присутствующий при обработке и проявке рентгеновской пленки, и, наконец, меньше средств будет уходить на закупку расходных материалов.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональных программ закуплены 11 цифровых рентгеновских комплексов на сумму в 130 млн рублей. Цифровыми рентгенами оснащаются подразделения Выборгской детской городской больницы, Кингисеппской межрайонной больницы, Гатчинской, Волховской и Ломоносовской, Выборгской межрайонных больниц, Тихвинской и Кингисеппской детских поликлиник, Приозерской межрайонной больницы, Ленинградской областной клинической больницы и Детской клинической больницы.

При этом в межрайонные больницы, в которых еще работают аналоговые рентгены, и пока нет цифровых аппаратов, в 2020 году будут поставлены 30 дигитайзеров (оцифровщиков). Стоимость этого контракта – 43,5 млн рублей.