25 декабря – 40 лет ввода войск в Афганистан

Сегодня отмечается 40-я годовщина начала боевых действий и ввода советских войск в Афганистан. По официальным данным, через Афганистан прошли около 620 тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 15 тысяч из них погибли, мужественно исполняя свой воинский и гражданский долг, почти семь тысяч стали инвалидами, десятки пропали без вести.

Заседание правления Ленинградской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и ряд других мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне и приуроченных к 40-летию ввода войск в Демократическую республику Афганистан, прошли в городе Сосновый Бор

6-8 декабря. В них принял участие член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ветераны боевых действий возложили цветы к памятнику «Ветеранам всех войн и локальных конфликтов», посетили выставку, посвященную подвигу российских военнослужащих, присутствовали на награждении спортсменов и встретились с молодежью и общественностью. Речь шла о современной политической и социальной повестке, необходимости консолидации усилий для дальнейшего развития страны и о роли ветеранского движения. По итогам встречи Франц Клинцевич сообщил, что Сосновый Бор может стать региональным центром патриотического воспитания «Российского союза ветеранов Афганистана».

- Нам есть чему поучиться, и, в первую очередь, активному, в равной степени заинтересованному взаимодействию трех сторон: ветеранов-афганцев, руководства города и крупных предприятий, которые в Сосновом Бору уделяют особое внимание патриотическому воспитанию, - говорит председатель правления Гатчинской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов. - Мы в Гатчине поставили памятник, у нас два сквера памяти, но отсутствует помещение для ветеранов боевых действий, где мы могли бы собираться и обсуждать наши проекты, а также хранить наглядные пособия и материалы по деятельности организации. А ведь именно ветераны Афганистана и других локальных конфликтов обязаны обеспечить достойную преемственность поколений. На смену ветеранам Великой Отечественной войны приходят те, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане, в Чечне и другие воины-интернационалисты. Самому молодому ветерану Афганистана уже более 50 лет, старшему – за 70 лет.

Напомним, что Афганская

война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всей страны. Советские солдаты противостояли продвижению международного терроризма и наркобизнеса к нашим границам. Сегодня Афганистан ‑ по-прежнему «горячая точка». Присутствие американских войск не смогло способствовать установлению мира в этой стране.

- Мы выступаем в учебных заведениях, проводим интерактивные уроки на базе музея города Гатчины, в воинской части, встречаемся с трудовыми коллективами. Рассказываем о событиях, которые происходили в Афганистане в период нахождения там ограниченного контингента советских войск, о задачах, которые стояли перед советскими военнослужащими, о ветеранах боевых действий, честно исполнявших свой интернациональный долг, о памяти тех, кто не вернулся из Афганистана, об актуальной ситуации в этой стране, а также о региональной безопасности. Патриотическая работа будет продолжена и в год 75-летия Великой Победы, и после. Определенный опыт нами уже наработан. Мы рассчитываем на более тесное взаимодействие со школами. У нас есть материалы по истории Афганской войны, в том числе наглядные материалы, есть манекены, одетые в военную форму тех лет. Кому это интересно – пишите, звоните, обращайтесь, - предложил Александр Давыдов.

Он выразил благодарность всем, кто помогает организации. Это, прежде всего, Совет ветеранов Гатчинского района под руководством Александра Резвого (благодаря которому афганцы реализуют свои патриотические проекты), директор Музея города Гатчины Екатерина Потоцкая (которая предоставляет помещения для проведения патриотических мероприятий), газета «Гатчинская правда» (которая рассказывает о деятельности организации) и другие.

- 27 декабря в 12 часов состоится торжественно-траурное мероприятие, посвященный дню памяти. Место встречи ветеранов боевых действий в Афганистане и локальных конфликтов - у памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова, д.12. Возложим цветы, поговорим о жизни, а после этого пройдем в музей истории Гатчины и продолжим неформальную встречу, - пригласил Александр Давыдов.



