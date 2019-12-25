Мировое золото по джиу-джитсу – у гатчинского спортсмена

Борец провёл пять схваток, три из них завершил досрочно и оказался сильнейшим в весовой категории 85 килограмм.

«В этом году было много борцов, достойных занять верхнюю ступеньку пьедестала. Спасибо всем моим соперникам за бескомпромиссные схватки», - прокомментировал Абдулбари Гусейнов.

Абдулбари Гусейнов выигрывает чемпионат мира по джиу-джитсу второй год подряд, также неоднократно выигрывал чемпионат Европы по джиу-джитсу. Также он выиграл Чемпионат мира по грепплингу в 2016-м году. В этом году он единственный принёс российской команде золото, благодаря чему сборная снова вышла на первое командное место.

17 декабря 2019 года спортсмену была вручена награда на VII ежегодной премии лучших представителей единоборств «Олимпийская платформа».