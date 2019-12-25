Область привлечет медиков в школы и детсады

Об этом в ходе рабочей поездки по объектам образования Всеволожского района заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«В детском саду средняя
зарплата медработника 25 тыс. рублей, в то время как средняя по региону – 35
тыс. рублей, и понятно, что если медсестра работает на участке, то зарплата у
нее может достигать 50 тыс. рублей. Разница в два раза – существенна, поэтому
очень сложно найти медицинского работника в детсад и школу. Принято решение —
будем доплачивать зарплату до среднего тем медицинским работникам, которые
придут на работу в детский сад или школу», — сказал Александр Дрозденко.
Глава региона также
добавил, что для решения дефицита медицинских кадров в образовательных
учреждениях область рассмотрит другие виды поддержки — подобные программам
«Земский доктор» и «Земский фельдшер».