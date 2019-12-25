Область привлечет медиков в школы и детсады

Об этом в ходе рабочей поездки по объектам образования Всеволожского района заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В детском саду средняя зарплата медработника 25 тыс. рублей, в то время как средняя по региону – 35 тыс. рублей, и понятно, что если медсестра работает на участке, то зарплата у нее может достигать 50 тыс. рублей. Разница в два раза – существенна, поэтому очень сложно найти медицинского работника в детсад и школу. Принято решение — будем доплачивать зарплату до среднего тем медицинским работникам, которые придут на работу в детский сад или школу», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона также добавил, что для решения дефицита медицинских кадров в образовательных учреждениях область рассмотрит другие виды поддержки — подобные программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».