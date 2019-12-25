Общественная палата района: курс на 75-летие Победы

В работе Общественной палаты Гатчинского района приняли участие председатель Общественной палаты Ленинградской области Юрий Трусов и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Для администрации Гатчинского района Общественная палата была, есть и будет тем общественным инструментом, который позволяет выверено принимать решения на территории района, - сказала глава администрации района Людмила Нещадим. – Каждый из вас находит возможность погрузиться в общерайонную проблематику, оценить ситуацию и сформулировать свое видение на события, которые происходят на гатчинской земле. Спасибо вам за активную гражданскую позицию.

Людмила Нещадим отметила, что 2020-й год - важный и ответственный для всей страны и Гатчинского района. Уже сверстан и подкреплен финансированием из бюджетов Гатчинского района, города Гатчины и всех поселений масштабный план мероприятий в рамках подготовки к 75-летию Победы.

- Все мероприятия, которые нацелены на улучшение жизни ветеранов, будут выполняться в полном объеме, - подчеркнула Людмила Нещадим. - Очень важно наполнить каждое мероприятие душевностью и уважением, не скупиться на добрые слова, дела, на доброе отношение к памяти наших ветеранов. К великому сожалению, их с каждым годом становится все меньше. Очень важно обеспечить преемственность исторической памяти от людей, вершивших эту историю, к подрастающим поколениям, которые и дальше будут передавать правду о войне.

По традиции на последнем заседании уходящего года председатели комиссий отчитались о проделанной за год работе. В планах 2020 года – активное взаимодействие с общественными организациями и инициативными группами, проведение круглых столов, посещение социальных учреждений, анкетирование по вопросу о социально-экономическом положении жителей района старше 70 лет.

В следующем году комиссия по социальным вопросам Общественной палаты Гатчинского района проведет конкурс творческих работ «Нет в районе семьи такой, где б не памятен был свой герой», посвященный юбилею Победы. Положение о конкурсе будет напечатано в нашей газете.

Юрий Трусов прокомментировал проблемные вопросы, поднятые в ходе мониторинга средств массовой информации, и расставил акценты:

«С моей точки зрения, сейчас на первое место выходят вопросы, связанные с 75-летием Победы. Мы проводим проверку всех мемориалов и памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Гатчинский район в этом отношении может служить примером для многих других районов. Но не только в этом дело. Сейчас самое главное для ветерана, чтобы он чувствовал, что нужен, что его помнят, а не подарки.

Вторая тема – это межнациональные и межрелигиозные отношения. Потому что есть огромное количество желающих разжечь этот костер. И не надо стесняться: если становится опасно - следует вовремя доложить в соответствующие органы.

Третье - мусор. Эта тема долго не будет исчезать из нашего поля зрения, потому что реформа, которую нам навязали сверху, была во многом не продумана. Сейчас приходиться нам, регионам, на ходу устранять недостатки».

Юрий Трусов также напомнил, что все решения палата принимает не в интересах отдельных, даже самых инициативных, групп, а в интересах всех граждан. Задача ее в том, чтобы объединить усилия исполнительной и законодательной власти для решения проблем.



