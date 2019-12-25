«Рождественские чтения»-2019: наследие и наследники Великой Победы

VI Региональные Рождественские
чтения прошли на площадке Гатчинского Центра творчества юных 13 декабря.
Участие в форуме приняли священнослужители Гатчинской и Санкт-Петербургской
епархий, педагоги, учащиеся, студенты, военнослужащие, прихожане храмов
Ленинградской области.
По традиции,
Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
- Прошло много времени со
дня окончания Великой Отечественной войны, но мы обязаны хорошо знать историю
тех событий, передавать правду о них молодому поколению, поминать в молитвах
павших воинов, - сказал владыка. - Будем стараться подражать нашим героическим
предкам своим достойным личным поведением, образованием подрастающего поколения
и развитием нашей прекрасной страны.
С приветственным словом к
участникам форума обратились заместитель главы администрации района Сергей
Голованов, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений
Сиренький и помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области
Сергея Коняева, почетный гражданин города Гатчины Виктор Паршиков.
По доброй традиции на
Рождественских чтениях выступил детский хор церковно-приходской школы
Павловского кафедрального собора. Под руководством хормейстера Марины Буссе
юные вокалисты исполнили несколько произведений духовной и военной тематики.
В этот день в
торжественной обстановке наградили победителей Епархиального этапа XV
международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира. Великая
Победа: наследие и наследники». Юные таланты из разных районов Ленинградской
области получили из рук епископа Митрофана дипломы и памятные подарки, после
чего отправились на автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу.
Программа Рождественских
чтений была, как обычно, очень насыщенной. После торжественной части началась
пленарная часть чтений, посвященная актуальным вопросам воспитания и
взаимодействия с современной молодежью.
Опытом проведения в
Санкт-Петербурге молодежных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, поделился председатель отдела по делам молодежи
Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Константин Головатский.
Интересный доклад на тему
исторической ретроспективы разного отношения к войне представил председатель
миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Георгий Иоффе.
- Если раньше дума о
войне была сокровенной, а сама война была делом профессионалов, то ХХ век
сделал ее тотальной, - подчеркнул отец Георгий. - Это стало очевидно во время
Первой мировой войны, которая быстро превратилась в настоящую бойню... К
сожалению, до сих пор у нас отсутствует адекватное понимание войны как
исключительного несчастья, и это очень страшно...
Доклад «Педагогическое
наследие К.Д. Ушинского — теоретический фундамент русской школы в годы великой
Отечественной войны» сделал директор Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского
Александр Сергеев. По его словам, имя Ушинского до войны было практически
забыто, труды его не переиздавались. О его педагогическом наследии вспомнили в
годы войны, когда в серии «Великие русские люди» была издана посвященная ему
брошюра.
На основе педагогической
системы Ушинского в начале войны были предприняты срочные меры по укреплению
дисциплины в школе, введены новые правила для учащихся, выпускные экзамены,
установлена пятибалльная система оценок. Вновь были организованы школы рабочей
молодежи. В 1943 году была создана Академия педагогических наук, главной
задачей которой стало изучение и использование классического наследия русской
национальной педагогики.
- Школа военного времени
давала уникальный опыт совмещения обучения с трудовой деятельностью учащихся, -
подчеркнул Александр Сергеев. - Во многих школах были организованы приусадебные
хозяйства. Труд учеников был хорошим подспорьем, в том числе, и в деле
укрепления экономики... Наш народ не только победил нашествие «двунадесяти языков»,
но и создал школу, основанную на лучших традициях отечественной педагогики.
Качества знаний, которые получали в обычных школах, было достаточно, чтобы
претендовать на любой вуз, без всяких репетиторов. Страна училась по единым
программам и единым учебникам высшего качества. Сельские школы давали такие же
знания, что и городские — подлинное равенство возможностей! И сколько же
талантов в таких условиях смогло подняться из народных глубин и реализоваться
на пользу общества!
Подводя итоги своего
доклада, Александр Николаевич отметил, что эта замечательная образовательная
система начала распадаться уже в середине пятидесятых годов, а в шестидесятых
годах начался разрушительный процесс, который не прекращается до сих пор.
После пленарного
заседания гости и участники православного форума разошлись по секциям разной
тематики. Здесь можно было поделиться мнениями и практическим опытом, задать
вопросы и подискутировать на актуальные темы.
В рамках работы секции
«Миссионерское и молодежное служение Церкви» состоялся круглый стол о проблемах
иконописи и современного убранства храма, который организовали протоиерей
Александр Ежов, протоиерей Николай Груздев и член Союза художников России
Евгения Давыденко.
О средствах и методах
духовно-нравственного воспитания детей и подростков говорили в секции
«Православная культура в системе школьного и дошкольного образования». В секции
«Духовно-патриотический аспект наследия Великой Отечественной войны 1941-1945
годов» прошло обсуждение актуальных вопросов духовного окормления детей и
подростков. Об основных направлениях социальной работы при храме шел вопрос в
рамках секции «Личность, общество и Церковь в социальном служении».
В рамках Рождественских
чтений была организована тематическая музыкальная программа, в которую вошли выступления
лауреатов международных конкурсов Анны Абикуловой и Виталия Парфенова, юных
танцоров студии брейк-данса «Фанаты фанка».