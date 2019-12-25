«Рождественские чтения»-2019: наследие и наследники Великой Победы

VI Региональные Рождественские чтения прошли на площадке Гатчинского Центра творчества юных 13 декабря. Участие в форуме приняли священнослужители Гатчинской и Санкт-Петербургской епархий, педагоги, учащиеся, студенты, военнослужащие, прихожане храмов Ленинградской области.

По традиции, Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Прошло много времени со дня окончания Великой Отечественной войны, но мы обязаны хорошо знать историю тех событий, передавать правду о них молодому поколению, поминать в молитвах павших воинов, - сказал владыка. - Будем стараться подражать нашим героическим предкам своим достойным личным поведением, образованием подрастающего поколения и развитием нашей прекрасной страны.

С приветственным словом к участникам форума обратились заместитель главы администрации района Сергей Голованов, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгений Сиренький и помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Коняева, почетный гражданин города Гатчины Виктор Паршиков.

По доброй традиции на Рождественских чтениях выступил детский хор церковно-приходской школы Павловского кафедрального собора. Под руководством хормейстера Марины Буссе юные вокалисты исполнили несколько произведений духовной и военной тематики.

В этот день в торжественной обстановке наградили победителей Епархиального этапа XV международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира. Великая Победа: наследие и наследники». Юные таланты из разных районов Ленинградской области получили из рук епископа Митрофана дипломы и памятные подарки, после чего отправились на автобусную экскурсию по Санкт-Петербургу.

Программа Рождественских чтений была, как обычно, очень насыщенной. После торжественной части началась пленарная часть чтений, посвященная актуальным вопросам воспитания и взаимодействия с современной молодежью.

Опытом проведения в Санкт-Петербурге молодежных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, поделился председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Константин Головатский.

Интересный доклад на тему исторической ретроспективы разного отношения к войне представил председатель миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Георгий Иоффе.

- Если раньше дума о войне была сокровенной, а сама война была делом профессионалов, то ХХ век сделал ее тотальной, - подчеркнул отец Георгий. - Это стало очевидно во время Первой мировой войны, которая быстро превратилась в настоящую бойню... К сожалению, до сих пор у нас отсутствует адекватное понимание войны как исключительного несчастья, и это очень страшно...

Доклад «Педагогическое наследие К.Д. Ушинского — теоретический фундамент русской школы в годы великой Отечественной войны» сделал директор Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Александр Сергеев. По его словам, имя Ушинского до войны было практически забыто, труды его не переиздавались. О его педагогическом наследии вспомнили в годы войны, когда в серии «Великие русские люди» была издана посвященная ему брошюра.

На основе педагогической системы Ушинского в начале войны были предприняты срочные меры по укреплению дисциплины в школе, введены новые правила для учащихся, выпускные экзамены, установлена пятибалльная система оценок. Вновь были организованы школы рабочей молодежи. В 1943 году была создана Академия педагогических наук, главной задачей которой стало изучение и использование классического наследия русской национальной педагогики.

- Школа военного времени давала уникальный опыт совмещения обучения с трудовой деятельностью учащихся, - подчеркнул Александр Сергеев. - Во многих школах были организованы приусадебные хозяйства. Труд учеников был хорошим подспорьем, в том числе, и в деле укрепления экономики... Наш народ не только победил нашествие «двунадесяти языков», но и создал школу, основанную на лучших традициях отечественной педагогики. Качества знаний, которые получали в обычных школах, было достаточно, чтобы претендовать на любой вуз, без всяких репетиторов. Страна училась по единым программам и единым учебникам высшего качества. Сельские школы давали такие же знания, что и городские — подлинное равенство возможностей! И сколько же талантов в таких условиях смогло подняться из народных глубин и реализоваться на пользу общества!

Подводя итоги своего доклада, Александр Николаевич отметил, что эта замечательная образовательная система начала распадаться уже в середине пятидесятых годов, а в шестидесятых годах начался разрушительный процесс, который не прекращается до сих пор.

После пленарного заседания гости и участники православного форума разошлись по секциям разной тематики. Здесь можно было поделиться мнениями и практическим опытом, задать вопросы и подискутировать на актуальные темы.

В рамках работы секции «Миссионерское и молодежное служение Церкви» состоялся круглый стол о проблемах иконописи и современного убранства храма, который организовали протоиерей Александр Ежов, протоиерей Николай Груздев и член Союза художников России Евгения Давыденко.

О средствах и методах духовно-нравственного воспитания детей и подростков говорили в секции «Православная культура в системе школьного и дошкольного образования». В секции «Духовно-патриотический аспект наследия Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» прошло обсуждение актуальных вопросов духовного окормления детей и подростков. Об основных направлениях социальной работы при храме шел вопрос в рамках секции «Личность, общество и Церковь в социальном служении».

В рамках Рождественских чтений была организована тематическая музыкальная программа, в которую вошли выступления лауреатов международных конкурсов Анны Абикуловой и Виталия Парфенова, юных танцоров студии брейк-данса «Фанаты фанка».



