В Гатчинском районе усилят меры безопасности в новогодние праздники

Глава администрации Людмила Нещадим отметила, что новогодние и рождественское праздники для органов местного самоуправления, медицинских, правоохранительных и коммунальных служб - время особо напряженное и ответственное.

«В период праздников необходимо установить контроль за состоянием дел на курируемых особо важных и социальных объектах и в местах массового скопления людей, организовать дежурство должностных лиц администрации района и поселений, бригад скорой помощи, обеспечить совместную работу с правоохранительными органами по соблюдению правопорядка, содержать в готовности инженерную технику, силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций», - подчеркнула глава районной администрации.

Особое внимание - вопросам пожарной безопасности, в том числе в местах реализации пиротехнической продукции и на период их использования, в местах массового скопления людей и проведения праздничных мероприятий. Представители компаний перевозчиков, работающих на территории Гатчинского района, доложили, что проведен инструктаж с водителями, усилены меры по обеспечению безопасности в общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.



