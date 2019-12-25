Завтра в Гатчине отключат холодную воду

г. Гатчина, ул. Cлепнева
д.17, 15, 13 корп 1, 3.
г. Гатчина. ул.
Можайская, Ломоносова, Лен. Ополченцев. Грунтовая, пер. Паровозный, Деповский,
Ключевой.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 26 декабря с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:
г. Гатчина, ул. Cлепнева
д.17, 15, 13 корп 1, 3.
г. Гатчина. ул.
Можайская, Ломоносова, Лен. Ополченцев. Грунтовая, пер. Паровозный, Деповский,
Ключевой.
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