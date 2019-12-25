Завтра в Гатчине отключат холодную воду

Завтра в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 26 декабря с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

Рубрики : ЖКХ     25 Dec 2019

г. Гатчина, ул. Cлепнева д.17, 15, 13 корп 1, 3.

г. Гатчина. ул. Можайская, Ломоносова, Лен. Ополченцев. Грунтовая, пер. Паровозный, Деповский, Ключевой.

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