Зимние сказки детской библиотеки

- Выставка в наших окнах называется «Новогодняя мозаика», - рассказала директор детской библиотеки Елена Коренева. - В экспозиции представлены объемные детские работы, посвященные зимним праздникам. Большая часть работ сделана руками учеников Гатчинской школы №9, но есть и работы других наших читателей. Оформляла эту выставку преподаватель ИЗО школы №9 Ирина Щеголева, за что мы ей выражаем огромную благодарность. Наше сотрудничество с Ириной Гурьевной — особая страница в работе библиотеки. С одной стороны, она делает нам все очень красиво, с другой — мы сами как-то подтягиваемся, потому что она очень щепетильно относится к оформлению детских работ.

Также в витринах детской библиотеки выставлены новогодние рисунки учащихся художественной школы «Доброслава» и воспитанников детского сада №12. В самой библиотеке можно полюбоваться «теплыми» зимними работами художницы Юлии Гажа. Зимнее «Тепло», как видит его автор рисунков, - это созерцание огоньков свечей и гирлянд, игра света в окнах, скрип снега и аромат кофе и хлеба. В стеклянных витринах выставлены яркие работы ребят из мастерской керамики Войсковицкой детской школы искусств, которой руководит Марина Чирушина.

Вот и получается, что новогоднее настроение начинается уже на подходе к библиотеке. И уж, конечно, растет оно в совершенно радостных пропорциях во время детских утренников, один из которых прошел в детской библиотеке в пятницу 20 декабря.

Каждый знает, насколько важны такие праздники для ребятишек, которые не только верят в чудеса, но и заражают этой верой своих родителей. Не менее важна и подготовка к ним - дети пришли на праздник наряженными и взволнованными, с любопытством рассматривая нарядную елку посреди читального зала библиотеки.

В этот раз на новогодний утренник к юным читателям прилетела самая настоящая Жар-птица. За ней прикатил на самокате Снеговик, сделав несколько кругов вокруг елки. Ой, и Снегурочка пришла! Но что-то с ней не так — может быть и не Снегурочка это вовсе, а переодетая Баба-яга? Но в Новый год, как известно, возможны любые чудеса, и даже сердце коварной Бабы-Яги смягчается при появлении Деда Мороза и его внучки Снегурочки. Завороженные сказкой дети даже не успели разглядеть за красочными нарядами персонажей сотрудников библиотеки, которые сами придумали и осуществили сценарий этого утренника.

После веселых игр, танцев и хороводов вокруг елки ребятишки смогли поближе познакомиться с добрым Дедушкой Морозом, почитав ему свои стихи. А кое-кто успел и посекретничать с ним — не исключено, что на тему подарочков под домашней елкой. Впрочем, для всех участников новогоднего библиотечного праздника подарочная тема началась уже в этот день: каждый из ребят получил сладкий подарок, который подготовил для них благотворительный фонд «Благо дари».



