Зимние сказки детской библиотеки

- Выставка в наших окнах
называется «Новогодняя мозаика», - рассказала директор детской библиотеки Елена
Коренева. - В экспозиции представлены объемные детские работы, посвященные
зимним праздникам. Большая часть работ сделана руками учеников Гатчинской школы
№9, но есть и работы других наших читателей. Оформляла эту выставку
преподаватель ИЗО школы №9 Ирина Щеголева, за что мы ей выражаем огромную
благодарность. Наше сотрудничество с Ириной Гурьевной — особая страница в
работе библиотеки. С одной стороны, она делает нам все очень красиво, с другой
— мы сами как-то подтягиваемся, потому что она очень щепетильно относится к
оформлению детских работ.
Также в витринах детской
библиотеки выставлены новогодние рисунки учащихся художественной школы
«Доброслава» и воспитанников детского сада №12. В самой библиотеке можно
полюбоваться «теплыми» зимними работами художницы Юлии Гажа. Зимнее «Тепло»,
как видит его автор рисунков, - это созерцание огоньков свечей и гирлянд, игра
света в окнах, скрип снега и аромат кофе и хлеба. В стеклянных витринах
выставлены яркие работы ребят из мастерской керамики Войсковицкой детской школы
искусств, которой руководит Марина Чирушина.
Вот и получается, что
новогоднее настроение начинается уже на подходе к библиотеке. И уж, конечно,
растет оно в совершенно радостных пропорциях во время детских утренников, один
из которых прошел в детской библиотеке в пятницу 20 декабря.
Каждый знает, насколько
важны такие праздники для ребятишек, которые не только верят в чудеса, но и
заражают этой верой своих родителей. Не менее важна и подготовка к ним - дети
пришли на праздник наряженными и взволнованными, с любопытством рассматривая
нарядную елку посреди читального зала библиотеки.
В этот раз на новогодний
утренник к юным читателям прилетела самая настоящая Жар-птица. За ней прикатил
на самокате Снеговик, сделав несколько кругов вокруг елки. Ой, и Снегурочка
пришла! Но что-то с ней не так — может быть и не Снегурочка это вовсе, а
переодетая Баба-яга? Но в Новый год, как известно, возможны любые чудеса, и
даже сердце коварной Бабы-Яги смягчается при появлении Деда Мороза и его внучки
Снегурочки. Завороженные сказкой дети даже не успели разглядеть за красочными
нарядами персонажей сотрудников библиотеки, которые сами придумали и
осуществили сценарий этого утренника.
После веселых игр, танцев
и хороводов вокруг елки ребятишки смогли поближе познакомиться с добрым
Дедушкой Морозом, почитав ему свои стихи. А кое-кто успел и посекретничать с
ним — не исключено, что на тему подарочков под домашней елкой. Впрочем, для
всех участников новогоднего библиотечного праздника подарочная тема началась уже
в этот день: каждый из ребят получил сладкий подарок, который подготовил для
них благотворительный фонд «Благо дари».