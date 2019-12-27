Новое диагностическое оборудования поможет выявить и победить болезнь

Мультиспиральный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф и специализированный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри позволят полностью покрыть потребность в диагностических манипуляциях у пациентов, проходящих обследование и лечение в онкодиспансере. Также это даст возможность значительно сократить сроки обследования и ускорить начало лечения, сделав его более эффективным.

Специально для размещения нового оборудования, общей стоимостью 200 млн рублей, комитет по здравоохранению Ленинградской области провел сложный ремонт в историческом здании на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Дополнительно проводится капитальный ремонт здания главного корпуса диспансера в поселке Кузьмоловский. Здесь после завершения ремонтов в январе будут размещаться современные операционные и два хирургических отделения с комфортабельными палатами.

Региональный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями предусматривает повышение доступности медицинской помощи, внедрение новых скрининговых программ для раннего выявления онкологических заболеваний, обеспечение пациентов качественными и доступными лекарственными препаратами, совершенствование первичной профилактики онкологических заболеваний.