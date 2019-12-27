Новое диагностическое оборудования поможет выявить и победить болезнь

Мультиспиральный компьютерный томограф,
магнитно-резонансный томограф и специализированный компьютерный томограф с
широкой апертурой гентри позволят полностью покрыть потребность в
диагностических манипуляциях у пациентов, проходящих обследование и лечение в
онкодиспансере. Также это даст возможность значительно сократить сроки
обследования и ускорить начало лечения, сделав его более эффективным.
Специально для размещения нового
оборудования, общей стоимостью 200 млн рублей, комитет по здравоохранению
Ленинградской области провел сложный ремонт в историческом здании на Литейном
проспекте в Санкт-Петербурге. Дополнительно проводится капитальный ремонт
здания главного корпуса диспансера в поселке Кузьмоловский. Здесь после
завершения ремонтов в январе будут размещаться современные операционные и два
хирургических отделения с комфортабельными палатами.
Региональный проект по борьбе с
онкологическими заболеваниями предусматривает повышение доступности медицинской
помощи, внедрение новых скрининговых программ для раннего выявления онкологических
заболеваний, обеспечение пациентов качественными и доступными лекарственными
препаратами, совершенствование первичной профилактики онкологических
заболеваний.