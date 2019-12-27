Отключения света и воды!

Гатчинские электрические сети ГтРЭС
уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых
объектах, будет отключено электроснабжение:
28 декабря с 11:00 до14:00
Большеколпанское СП:
п. Б.Колпаны ул. Садовая, ул. 1ой
Семилетки, ул. Казначеева, школа, д/сад.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что
в связи с ремонтными работами на водопроводе 28 декабря с 09.00 до окончания
работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а, 7, 9;
ул. Соборная, д. 2, 3, 5/16;
ул. Красная, д. 18.