Отключения света и воды!

Гатчинские электрические сети ГтРЭС уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет отключено электроснабжение:

28 декабря с 11:00 до14:00

Большеколпанское СП:

п. Б.Колпаны ул. Садовая, ул. 1ой Семилетки, ул. Казначеева, школа, д/сад.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с ремонтными работами на водопроводе 28 декабря с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2а, 7, 9;

ул. Соборная, д. 2, 3, 5/16;

ул. Красная, д. 18.