Перспективы взаимодействия с РЖД

«Очень рассчитываю на наше конструктивное взаимодействие по решению волнующих жителей вопросов. Это и содержание полосы отвода железной дороги, и контроль за нестационарной торговлей на территории, находящейся в собственности РЖД, и организация вывоза мусора», - подчеркнула глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Выехав на площадь Варшавского вокзала в Гатчине, Людмила Нещадим обратила внимание руководителей Гатчинской дистанции пути на несоответствующее облику города размещение объектов нестационарной торговли. Было предложено рассмотреть вариант строительства на этой территории единого торгового комплекса, а также решить вопрос с благоустройством и озеленением площади.

Далее участники совместного совещания побывали на территории платформы «Мариенбург». Ремонт платформы начат и будет выполнен в первом полугодии 2020 года. Рассматривался вопрос обустройства подхода к платформе и уборки мусора. Было отмечено, что свои обязательства перед собственником территории в части обустройства автобусного павильона и конечной остановки автобусов маршрута №18А администрация выполнила. В этом году были обустроены два новых павильона вне территории полосы отвода, а также вынесена за пределы вокзала и частного сектора площадка для автобусов.

Для дальнейшего взаимодействия были назначены ответственные со стороны железной дороги и со стороны администрации, сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района.