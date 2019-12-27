Перспективы взаимодействия с РЖД

«Очень рассчитываю на наше конструктивное
взаимодействие по решению волнующих жителей вопросов. Это и содержание полосы
отвода железной дороги, и контроль за нестационарной торговлей на территории,
находящейся в собственности РЖД, и организация вывоза мусора», - подчеркнула глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Выехав на площадь Варшавского вокзала в Гатчине,
Людмила Нещадим обратила внимание руководителей Гатчинской дистанции пути на
несоответствующее облику города размещение объектов нестационарной торговли.
Было предложено рассмотреть вариант строительства на этой территории единого
торгового комплекса, а также решить вопрос с благоустройством и озеленением
площади.
Далее участники совместного совещания побывали
на территории платформы «Мариенбург». Ремонт платформы начат и будет выполнен в
первом полугодии 2020 года. Рассматривался вопрос обустройства подхода к
платформе и уборки мусора. Было отмечено, что свои обязательства перед
собственником территории в части обустройства автобусного павильона и конечной
остановки автобусов маршрута №18А администрация выполнила. В этом году были
обустроены два новых павильона вне территории полосы отвода, а также вынесена
за пределы вокзала и частного сектора площадка для автобусов.
Для дальнейшего взаимодействия были назначены
ответственные со стороны железной дороги и со стороны администрации, сообщили в
пресс-службе администрации Гатчинского района.