Расписание автобусов по Гатчине и району в новогодние дни

Начало работы городского транспорта 1 января 2020 г.

№ 3 – 10-35 (Въезд)

№ 3 – 10-40 (микрорайон Мариенбург)

№ 4 – 9-55 (ул. Рощинская)

№ 4 – 10-00 (Химози)

№ 7 – 10-15 (Варшавский вокзал)

№ 22 – 09-55 (микрорайон Аэродром)

№ 22 – 10-00 (Варшавский вокзал)

№ 27 – 10-00 (ул. Рощинская)

№ 27 – 10-00 (Варшавский вокзал)

№ 28 – не работает

№ 8 – не работает

№ 29 – не работает

№ 21 – 10-02 (Речной квартал)

№ 21 – 10-45 (ТРК «Кубус»)

№ 527: 8-00 (Кобралово), 8-05 (из Гатчины)

31 декабря и 1 января будет сокращено количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Маршрут №107:

31 декабря отменяется рейс из Гатчины в 22.20.

Отмена рейсов на 1 января:

Отправление от г. Гатчины: 07:35, 07:50, 08:25, 09:20, 09:35, 10:05, 11:00, 11:15, 12:35, 12:55, 13:35, 13:55, 15:00, 15:20, 16:10, 16:40, 16:55, 17:40, 18:15, 18:35, 19:35, 20:50, 22:20

Отправление от д. Верево: 07:35, 08:25, 08:40, 09:15, 10:10, 10:25, 10:55, 11:50, 12:05, 13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:45, 16:05, 16:55, 17:30, 17:45, 18:30, 19:00, 19:15, 20:15, 21:30

Маршрут №535:

Отмена рейсов 31 декабря:

Отправление от г. Гатчина Варшавский вокзал – 22:05, 22:40

Отправление от п. Новый Свет – 22:25, 23:00

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчина Варшавский вокзал – 05:15, 06:15, 07:00, 07:30, 05:45, 06:45, 08:00, 08:15, 06:00, 06:30, 07:15, 07:45, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30,1 5:00, 15:30, 16:15, 16:45, 17:30, 18:00, 18:45, 19:15, 20:00

Отправление от п. Новый Свет – 05:40, 06:45, 08:00, 06:10, 07:15, 07:30, 08:30, 06:25, 07:00, 07:45, 08:15, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:15, 18:00, 18:30, 19:15, 19:45, 20:30

Отмена рейсов 1 января:

Маршруты №514, 517, 519,

Маршрут №516:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление из г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:20, 09:30, 14:35.

Отправление из д. Прибытково – 08:18, 10:35, 15:32

Маршрут №516А:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление из г. Гатчины Варшавский вокзал – 12:20, 17:20.

Отправление из д. Меньково – 13:00, 18:10.

Маршрут №518:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:40, 06:30, 08:20

Отправление от п. Терволово – 06:35, 07:30, 09:20

Маршрут №521:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:35

Отправление из д. Черемыкино – 6:40

Маршрут №522:

Отмена рейсов 31 декабря:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:40

Отправление от д. Тойворово - 22:30

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:40,06:30, 08:00, 10:15, 12:25, 15:40, 17:20, 19:15, 21:40

Отправление от д. Тойворово - 6:35, 07:25, 09:00, 11:05, 13:20, 16:30, 18:20, 20:05, 22:30

Маршрут №523:

Отмена рейсов 31 декабря:

Отправление из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:15

Отправление из д. Луйсковицы – 22:10

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:25

Отправление от д. Луйсковицы – 06:20

Маршрут №523а:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:35

Отправление от д. Яскелево – 07:25

Маршрут №525:

Отмена рейсов 31 декабря:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:45

Отправление от п. Учхоза - 22:15

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:40, 06:05, 06:20, 06:45, 07:00, 07:50, 08:10, 09:35, 10:50, 11:20, 12:10, 13:00, 14:30, 15:45, 16:35, 17:30, 18:00, 19:35.

Отправление от п. Учхоз - 06:10, 06:35, 06:50, 07:15, 07:35, 08:25, 08:50, 10:15, 11:30, 12:00, 12:50, 13:40, 15:10, 16:25, 17:15, 18:10, 18:40, 20:10.

Маршрут №526:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:45

Отправление из д. Глумицы – 7-15

Маршрут №530:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление из г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:22

Отправление из д. Раболово – 08:30

Маршрут №534:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:00, 07:45, 10:05, 12:50, 15:40, 18:10

Отправление от д. Вырицы – 08:00, 08:55, 11:10, 14:00, 16:40, 19:10

Маршрут №536:

Отмена рейсов на 01.01.2020 г.:

Отправление от г. Гатчина Варшавский вокзал – 06:40

Отправление от д. Жабино – 07:35

Маршрут №537:

Отмена рейсов на 01.01.2020 г.:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:55

Отправление от п. Тайцы – 07:50

Маршрут №538:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:15, 10:10, 13:55, 16:20, 18:55

Отправление от п. Сусанино – 08:10, 11:10, 14:45, 17:25, 19:35

Маршрут №539:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:50

Отправление от д. Шпаньково – 08:15

Маршрут №540:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:30, 08:15

Отправление от п. Учхоз – 5:55, 07:15, 09:00

Маршрут №542:

Отмена рейсов 1 января:

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:00

Отправление от д. Туганицы – 08:10

Маршрут №543:

Отмена рейсов 1 января

Отправление от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:00

Отправление от п. Елизаветино – 07:00





Сиверское направление

31 декабря 2019 года отменяются последние рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово в 23-45, Батово – Сиверский в 0-00.

№ 505 Сиверский – Дружная Горка в 23-45, Дружная Горка – Сиверский в 0-00.

№ 511 Сиверский – Лесничество в 22-30, Лесничество – Сиверский в 22-55.

№ 151Д Дружная Горка - Гатчина в 19-15, Гатчина – Дружная Горка в 20-35.

№ 151 Сиверский – Гатчина в 21-00, Гатчина – Сиверский в 22-15.

1, 2 января 2020 года отменяются рейсы по маршруту № 513 Гатчина – Никольское. С 3 по 8 января работа в обычном режиме.

ОТМЕНА РЕЙСОВ

С 1 по 2 января 2020 года отменяются рейсы маршрутов: № 4, № 120, № 123, № 512, № 151Д

С 1 по 8 января отменяются рейсы маршрутов:

№ 121 Сиверский – Батово – все рейсы

№ 120 Сиверский – Дружная Горка в 7-35, 8-30, 10-10, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35

Дружная Горка – Сиверский – 8-05, 8-55, 10-35, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:

С 3 по 8 января 2020г. выполняются рейсы маршрутов:

№ 2, 4, 123, 151-Д, 500, 502, 503, 505, 507, 511, 512 – по режиму воскресного дня

№ 120 Сиверский – Др. Горка в 6-05, 7-00, 11-45, 18-40, 19-55

Др. Горка – Сиверский в 6-25, 7-25, 12-10, 19-05, 20-15

1 января выполняются рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово в 9-40, 10-50, 11-45, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20, 20-55, 21-50, 23-45

Батово – Сиверский в 10-10, 11-15, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-30, 22-20, 0-00

№ 502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40

Ляды – Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10

№ 503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10

Вырица – Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50

№ 505 Сив. – Др. Горка в 9-15, 12-10, 13-10, 17-10, 20-55, 23-45

Др. Горка – Сиверский в 9-40, 12-40, 13-45, 16-15, 17-35, 21-30, 0-00

№ 506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45

Белогорка – Сиверский в 14-50, 16-30

№ 506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50

Изора – Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25

№ 507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05

Симанково – Сиверский в 15-50, 18-50

№ 507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-10

Большево – Сиверский – 13-30, 19-20

№ 511 Сиверский – Лесничество (Новосив.) в 10-10, 10-50, 11-50, 13-05, 14-00, 15-10, 16-50, 17-45, 18-40, 19-55, 20-55, 21-50, 22-30

Лесничество (Новосиверская) – Сиверский в 10-25, 11-20, 12-30, 13-25, 14-20, 15-30, 17-15, 18-10 ,19-00, 20-20, 21-25, 22-10, 22-55

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ:

1 января 2020г.

№ 2 Сиверский – Белогорка в 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15, 20-00, 20-55

Белогорка – Сиверский в 12-10, 13-30, 14-15, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-15, 20-00, 21-05

№ 151 Сиверский – Гатчина 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский – 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

2 января 2020г.

№ 2 Сив. – Белогорка в 5-50, 6-20, 7-05, 7-40, 8-30, 11-45, 13-05, 13-50, 15-10, 16-45, 17-40, 18-35, 19-15, 20-00, 20-55

Белогорка – Сив. в 6-00, 6-35, 7-20, 8-05, 8-55, 12-10, 13-30, 14-15М, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-45, 20-20, 21-05

№ 151 Сиверский – Гатчина 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский в 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

2 января 2020 года выполняются рейсы маршрутов:

№ 500 Сиверский – Батово - все с 5-15 до 23-45

Батово – Сиверский - все с 5-45 до 0-00

№ 502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40

Ляды – Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10

№ 503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10

Вырица – Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50

№ 505 Сив. – Др. горка – все с 5-00 до 23-45, кроме 6-40, 9-40

Др. Горка – Сиверский - все с 5-45 до 0-00, кроме 7-00, 10-10

№ 506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45

Белогорка – Сиверский в 14-50, 16-30

№ 506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50

Изора – Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25

№ 507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05

Симанково – Сиверский в 15-50, 18-50

№ 507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-20

Большево – Сиверский – 13-30, 19-30

№ 511 Сиверский – Лесничество – все с 5-55 до 22-30

Лесничество – Сиверский – все с 6-25 до 22-55

Расписание маршрута № 151 Сиверский – Гатчина в праздничные дни:

1 Января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский: 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

2 января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05

Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20

С 3 по 8 января 2020 года

Сиверский – Гатчина: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 12-40, 13-50, 14-50, 16-20, 17-10, 17-30, 18-35, 20-05, 21-00

Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 13-50, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15