Расписание автобусов по Гатчине и району в новогодние дни

Начало
работы городского транспорта 1 января 2020 г.
№
3 – 10-35 (Въезд)
№
3 – 10-40 (микрорайон Мариенбург)
№
4 – 9-55 (ул. Рощинская)
№
4 – 10-00 (Химози)
№
7 – 10-15 (Варшавский вокзал)
№
22 – 09-55 (микрорайон Аэродром)
№
22 – 10-00 (Варшавский вокзал)
№
27 – 10-00 (ул. Рощинская)
№
27 – 10-00 (Варшавский вокзал)
№
28 – не работает
№
8 – не работает
№
29 – не работает
№
21 – 10-02 (Речной квартал)
№
21 – 10-45 (ТРК «Кубус»)
№
527: 8-00 (Кобралово), 8-05 (из Гатчины)
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декабря и 1 января будет сокращено количество рейсов на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок.
Маршрут
№107:
31
декабря отменяется рейс из Гатчины в 22.20.
Отмена
рейсов на 1 января:
Отправление
от г. Гатчины: 07:35, 07:50, 08:25, 09:20, 09:35, 10:05, 11:00, 11:15, 12:35,
12:55, 13:35, 13:55, 15:00, 15:20, 16:10, 16:40, 16:55, 17:40, 18:15, 18:35,
19:35, 20:50, 22:20
Отправление
от д. Верево: 07:35, 08:25, 08:40, 09:15, 10:10, 10:25, 10:55, 11:50, 12:05,
13:20, 13:40, 14:20, 14:40, 15:45, 16:05, 16:55, 17:30, 17:45, 18:30, 19:00,
19:15, 20:15, 21:30
Маршрут
№535:
Отмена
рейсов 31 декабря:
Отправление
от г. Гатчина Варшавский вокзал – 22:05, 22:40
Отправление
от п. Новый Свет – 22:25, 23:00
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчина Варшавский вокзал – 05:15, 06:15, 07:00, 07:30, 05:45, 06:45,
08:00, 08:15, 06:00, 06:30, 07:15, 07:45, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30,1 5:00, 15:30, 16:15, 16:45, 17:30, 18:00,
18:45, 19:15, 20:00
Отправление
от п. Новый Свет – 05:40, 06:45, 08:00, 06:10, 07:15, 07:30, 08:30, 06:25,
07:00, 07:45, 08:15, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30,
14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:45, 17:15, 18:00, 18:30, 19:15, 19:45, 20:30
Отмена
рейсов 1 января:
Маршруты
№514, 517, 519,
Маршрут
№516:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
из г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:20, 09:30, 14:35.
Отправление
из д. Прибытково – 08:18, 10:35, 15:32
Маршрут
№516А:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
из г. Гатчины Варшавский вокзал – 12:20, 17:20.
Отправление
из д. Меньково – 13:00, 18:10.
Маршрут
№518:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:40, 06:30, 08:20
Отправление
от п. Терволово – 06:35, 07:30, 09:20
Маршрут
№521:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:35
Отправление
из д. Черемыкино – 6:40
Маршрут
№522:
Отмена
рейсов 31 декабря:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:40
Отправление
от д. Тойворово - 22:30
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:40,06:30, 08:00, 10:15, 12:25, 15:40,
17:20, 19:15, 21:40
Отправление
от д. Тойворово - 6:35, 07:25, 09:00, 11:05, 13:20, 16:30, 18:20, 20:05, 22:30
Маршрут
№523:
Отмена
рейсов 31 декабря:
Отправление
из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:15
Отправление
из д. Луйсковицы – 22:10
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:25
Отправление
от д. Луйсковицы – 06:20
Маршрут
№523а:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:35
Отправление
от д. Яскелево – 07:25
Маршрут
№525:
Отмена
рейсов 31 декабря:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 21:45
Отправление
от п. Учхоза - 22:15
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 05:40, 06:05, 06:20, 06:45, 07:00, 07:50,
08:10, 09:35, 10:50, 11:20, 12:10, 13:00, 14:30, 15:45, 16:35, 17:30, 18:00,
19:35.
Отправление
от п. Учхоз - 06:10, 06:35, 06:50, 07:15, 07:35, 08:25, 08:50, 10:15, 11:30,
12:00, 12:50, 13:40, 15:10, 16:25, 17:15, 18:10, 18:40, 20:10.
Маршрут
№526:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
из от г. Гатчины Варшавский вокзал – 5:45
Отправление
из д. Глумицы – 7-15
Маршрут
№530:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
из г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:22
Отправление
из д. Раболово – 08:30
Маршрут
№534:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:00, 07:45, 10:05, 12:50, 15:40, 18:10
Отправление
от д. Вырицы – 08:00, 08:55, 11:10, 14:00, 16:40, 19:10
Маршрут
№536:
Отмена
рейсов на 01.01.2020 г.:
Отправление
от г. Гатчина Варшавский вокзал – 06:40
Отправление
от д. Жабино – 07:35
Маршрут
№537:
Отмена
рейсов на 01.01.2020 г.:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:55
Отправление
от п. Тайцы – 07:50
Маршрут
№538:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:15, 10:10, 13:55, 16:20, 18:55
Отправление
от п. Сусанино – 08:10, 11:10, 14:45, 17:25, 19:35
Маршрут
№539:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:50
Отправление
от д. Шпаньково – 08:15
Маршрут
№540:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:30, 08:15
Отправление
от п. Учхоз – 5:55, 07:15, 09:00
Маршрут
№542:
Отмена
рейсов 1 января:
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 07:00
Отправление
от д. Туганицы – 08:10
Маршрут
№543:
Отмена
рейсов 1 января
Отправление
от г. Гатчины Варшавский вокзал – 06:00
Отправление
от п. Елизаветино – 07:00
Сиверское направление
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декабря 2019 года отменяются последние рейсы маршрутов:
№ 505 Сиверский – Дружная Горка в 23-45, Дружная Горка – Сиверский в 0-00.
№ 511 Сиверский – Лесничество в 22-30, Лесничество – Сиверский в 22-55.
№ 151Д Дружная Горка - Гатчина в 19-15, Гатчина – Дружная Горка в 20-35.
№ 151 Сиверский – Гатчина в 21-00, Гатчина – Сиверский в 22-15.
1,
2 января 2020 года отменяются рейсы по маршруту № 513 Гатчина – Никольское. С 3
по 8 января работа в обычном режиме.
ОТМЕНА
РЕЙСОВ
С
1 по 8 января отменяются рейсы маршрутов:
№ 121 Сиверский – Батово – все рейсы
№
120 Сиверский – Дружная Горка в 7-35, 8-30, 10-10, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45,
17-35
Дружная
Горка – Сиверский – 8-05, 8-55, 10-35, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00
ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕЙСОВ:
С
3 по 8 января 2020г. выполняются рейсы маршрутов:
№
2, 4, 123, 151-Д, 500, 502, 503, 505, 507, 511, 512 – по режиму воскресного дня
№
120 Сиверский – Др. Горка в 6-05, 7-00, 11-45, 18-40, 19-55
Др.
Горка – Сиверский в 6-25, 7-25, 12-10, 19-05, 20-15
1 января выполняются рейсы маршрутов:
№
500 Сиверский – Батово в 9-40, 10-50, 11-45, 13-05, 15-10, 16-45, 17-45, 19-20,
20-55, 21-50, 23-45
Батово
– Сиверский в 10-10, 11-15, 12-25, 13-30, 15-40, 17-15, 18-10, 19-45, 21-30,
22-20, 0-00
№
502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40
Ляды
– Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10
№
503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10
Вырица
– Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50
№
505 Сив. – Др. Горка в 9-15, 12-10, 13-10, 17-10, 20-55, 23-45
Др.
Горка – Сиверский в 9-40, 12-40, 13-45, 16-15, 17-35, 21-30, 0-00
№
506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45
Белогорка
– Сиверский в 14-50, 16-30
№
506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50
Изора
– Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25
№
507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05
Симанково
– Сиверский в 15-50, 18-50
№
507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-10
Большево
– Сиверский – 13-30, 19-20
№
511 Сиверский – Лесничество (Новосив.) в 10-10, 10-50, 11-50, 13-05, 14-00,
15-10, 16-50, 17-45, 18-40, 19-55, 20-55, 21-50, 22-30
ВЫПОЛНЕНИЕ
РЕЙСОВ:
1
января 2020г.
Белогорка
– Сиверский в 12-10, 13-30, 14-15, 15-35, 17-10, 18-00, 18-55, 19-15, 20-00,
21-05
№
151 Сиверский – Гатчина 10-10, 11-20, 12-20, 14-50, 17-10, 17-30, 20-05
Гатчина
– Сиверский – 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
2
января 2020г.
№
151 Сиверский – Гатчина 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 12-20, 14-50,
17-10, 17-30, 20-05
2
января 2020 года выполняются рейсы маршрутов:
Батово
– Сиверский - все с 5-45 до 0-00
№
502 Сиверский – Ляды в 14-25, 15-45, 17-40
Ляды
– Сиверский в 15-00, 16-25, 18-10
№
503 Сиверский – Вырица в 11-30, 13-36, 16-45, 18-10
Вырица
– Сиверский в 12-15, 15-55, 17-25, 18-50
№
505 Сив. – Др. горка – все с 5-00 до 23-45, кроме 6-40, 9-40
Др.
Горка – Сиверский - все с 5-45 до 0-00, кроме 7-00, 10-10
№
506 Сиверский – Белогорка в 14-00, 15-45
Белогорка
– Сиверский в 14-50, 16-30
№
506а Сиверский – Изора в 10-50, 17-40, 21-50
Изора
– Сиверский в 11-30, 18-10, 22-25
№
507 Сиверский – Симанково через Др. Горку в 15-00, 18-05
Симанково
– Сиверский в 15-50, 18-50
№
507а Сиверский – Большево в 13-20, 19-20
Большево
– Сиверский – 13-30, 19-30
№
511 Сиверский – Лесничество – все с 5-55 до 22-30
Лесничество
– Сиверский – все с 6-25 до 22-55
Расписание
маршрута № 151 Сиверский – Гатчина в праздничные дни:
1
Января 2020 года
Гатчина
– Сиверский: 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40, 21-20
2
января 2020 года
Гатчина
– Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 13-30, 16-05, 18-20, 18-40,
21-20
С
3 по 8 января 2020 года
Гатчина
– Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 13-50, 15-00,
16-05, 17-30, 18-20, 18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15