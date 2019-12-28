В гости к «первым» малышам

Традиция патронировать «первых» детей года на протяжении трех лет имеет давние корни. Начиная с 2000 года руководители Гатчинского района поздравляют родителей и детишек с наступающими праздниками и, конечно же, дарят подарки.

Первой гостей принимала Варвара Алексеева, родившаяся первого января 2017 года. Вместе с семьей она живет в деревне Большие Колпаны. По торжественному случаю Варвара встречала гостей в праздничном розовом платье и нарядных туфельках. Людмила Нещадим оценила ее яркий образ и сделала комплимент, чем еще больше смутила Варвару, которую окружили журналисты.

Людмила Нещадим и Виталий Филоненко поздравили Варвару с наступающим Новым годом, Рождеством и днем рождения и пожелали ей расти красивой, здоровой и счастливой. В качестве новогоднего подарка Варвара получила набор детской мебели, сладости и поздравительный адрес от имени руководителей Гатчинского района.

Вероника Дорохова ждала гостей на руках у своей мамы Анны. Девочка стала первым ребенком 2019 года, появившимся на свет в Гатчине. Виталий Филоненко и Людмила Нещадим приготовили для Вероники интерактивный стол «Играю и учусь», а также сразу два сладких набора – для самой малышки и ее старшей сестры Ангелины. Руководители Гатчинского района пожелали Веронике и всей ее большой семье счастья и здоровья в новом году.

- Очень важно, чтобы эта добрая традиция продолжалась. Особенно сегодня, когда вопрос повышения рождаемости очень актуален. Перед всеми федеральными, региональными и муниципальными органами власти стоит задача решить демографическую проблему Российской Федерации. Мы должны создавать все условия, чтобы молодежь не боялась и стремилась заводить семьи и рожать детей, - отметила Людмила Нещадим уже после посещения всех малышей.

Журналисты попросили Виталия Филоненко и Людмилу Нещадим загадать, кто же родится первым в 2020 году. Учитывая, что последние семь лет в Гатчинском районе первыми рождаются только девочки, вопрос становится все более интересным с каждым годом.

- Мы – за тройню! Не важно, кто. Главное, чтобы рождались здоровыми. Пусть детей будет, как можно больше, - сказал Виталий Филоненко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА