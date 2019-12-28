В гости к «первым» малышам

Традиция
патронировать «первых» детей года на протяжении трех лет имеет давние корни.
Начиная с 2000 года руководители Гатчинского района поздравляют родителей и
детишек с наступающими праздниками и, конечно же, дарят подарки.
Первой
гостей принимала Варвара Алексеева, родившаяся первого января 2017 года. Вместе
с семьей она живет в деревне Большие Колпаны. По торжественному случаю Варвара
встречала гостей в праздничном розовом платье и нарядных туфельках. Людмила
Нещадим оценила ее яркий образ и сделала комплимент, чем еще больше смутила
Варвару, которую окружили журналисты.
Людмила
Нещадим и Виталий Филоненко поздравили Варвару с наступающим Новым годом,
Рождеством и днем рождения и пожелали ей расти красивой, здоровой и счастливой.
В качестве новогоднего подарка Варвара получила набор детской мебели, сладости
и поздравительный адрес от имени руководителей Гатчинского района.
Вероника
Дорохова ждала гостей на руках у своей мамы Анны. Девочка стала первым ребенком
2019 года, появившимся на свет в Гатчине. Виталий Филоненко и Людмила Нещадим
приготовили для Вероники интерактивный стол «Играю и учусь», а также сразу два
сладких набора – для самой малышки и ее старшей сестры Ангелины. Руководители
Гатчинского района пожелали Веронике и всей ее большой семье счастья и здоровья
в новом году.
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Очень важно, чтобы эта добрая традиция продолжалась. Особенно сегодня, когда
вопрос повышения рождаемости очень актуален. Перед всеми федеральными,
региональными и муниципальными органами власти стоит задача решить
демографическую проблему Российской Федерации. Мы должны создавать все условия,
чтобы молодежь не боялась и стремилась заводить семьи и рожать детей, -
отметила Людмила Нещадим уже после посещения всех малышей.
Журналисты
попросили Виталия Филоненко и Людмилу Нещадим загадать, кто же родится первым в
2020 году. Учитывая, что последние семь лет в Гатчинском районе первыми
рождаются только девочки, вопрос становится все более интересным с каждым
годом.
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Мы – за тройню! Не важно, кто. Главное, чтобы рождались здоровыми. Пусть детей
будет, как можно больше, - сказал Виталий Филоненко.
Ирина ХРУСТАЛЁВА