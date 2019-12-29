Плановые отключения в Гатчинском районе

30 декабря 10.00- 17.00

г. Гатчина ул. Киргетова д.24

30 декабря 10.00- 13.00

Пгт Вырица

ул. Витебская д. 1-7, 16-22; ул. Пороховская д. 1-7; пер. Амбулаторный д. 1-11; ул. Свердлова д. 1-14; ул. Воинова д. 1-14; ул. Комарова д. 7-17; ул. Урицкого д. 56; пр-кт. Урицкого д. 69-79, 81-99; ул. Ульяновская д. 1-14; ул. Молодежная д. 1-5; пр-кт. Суворовский д. 15-23; ул. Нахимсона д. 8-39; ул. Рыбинская д. 1-20; ш. Сиверское д. 188А

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети

уведомляет Вас, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

30 декабря 10:00 -18:00

д. Жабино ул. Новоселов, в\к, мас, модульная котельная