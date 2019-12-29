Плановые отключения в Гатчинском районе

30 декабря 10.00- 17.00
г. Гатчина ул.
Киргетова д.24
30 декабря 10.00- 13.00
Пгт
Вырица
ул. Витебская д. 1-7, 16-22; ул. Пороховская д. 1-7; пер.
Амбулаторный д. 1-11; ул. Свердлова д. 1-14; ул. Воинова д. 1-14; ул. Комарова
д. 7-17; ул. Урицкого д. 56; пр-кт. Урицкого д. 69-79, 81-99; ул. Ульяновская
д. 1-14; ул. Молодежная д. 1-5; пр-кт. Суворовский д. 15-23; ул. Нахимсона д.
8-39; ул. Рыбинская д. 1-20; ш. Сиверское д. 188А
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные
электрические сети
уведомляет Вас, что в связи с
проведением запланированных работ на
электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
30 декабря 10:00 -18:00