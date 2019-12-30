Путешествие в «шелковый» Китай с Игорем Смирновым

Выставка
посвящена 70-летию провозглашения Китайской Народной Республики. Как напомнил
Игорь Смирнов, Китайская цивилизация насчитывает четыре с половиной тысячи лет.
Вышивке шелковой нитью по шелку в Китае — свыше трех тысяч лет. Этот вид
декоративно-прикладного искусства всегда считался в Поднебесной одним из самых
изысканных.
За
три тысячи лет изделия из шелка научились изготовлять разными способами, о чем
говорит и разнообразие представленных на выставке работ. На территории Китая
сложились четыре известных школы вышивальщиц — в провинциях Сычуань, Цзяньсу,
Хунан и Нуандун, каждая со своими особенностями в технике вышивания и выборе
мотивов.
На
выставке можно увидеть знаменитые мотивы из города Сучжоу — запечатленные
древние памятники садово-паркового искусства, занесенные в список Всемирного
культурного наследия. Вышивка «Восемь Бессмертных, пересекающих морскую стихию»
напоминает о легендарном путешествии восьми даосских бессмертных за сокровищами
моря. Вышивка «Четыре времени года» воспроизводит живописные пейзажи южного
Китая — высокие горы, ущелья, реку и долину, где средис кал и деревьев
скрываются жилища человека.
Две
вышивки с изображением «серебристых лотосов» мастериц из провинции Хунань
отличаются не только невероятно искусной работой, но и необычными, специально
обработанными шелковыми нитками. Нити множества оттенков ложатся на шелковое
полотно, создавая тончайшую текстуру, которая отпражает и пропускает свет.
В
вышивке из Сычуани используется сто видов стежков и швов. Основные мотивы
вышивки — цветы, птицы, рыбы, насекомые. Также вышиваются пейзажи и изображения
людей. На гатчинской выставке можно увидеть композицию с золотыми рыбками и
натюрморт с символами китайской культуры. На выставке представлены и изделия
мастеров из Гуанси-Чжуанского автономного района. Чжуанская узорная шелковая
ткань является одной из четырех знаменитых видов китайской парчи.
Чтобы
понять уникальность китайского искусства и правильно считывать особенности
этого древнего народа, важно знать символику этой цивилизации. Во время
проведения выставки в выставочном зале музея проходит цикл лекций Игоря
Смирнова, где он рассказывает о культуре и истории Китая, подробно
останавливаясь, в том числе, на богатейшей китайской символике.
Выставка
«Путешествия шелковой нити» будет работать в Музее города Гатчины до 26 января
2020 года. Лекции Игоря Смирнова будут проходить по субботам (начало в 14:00):
4
января — «Великий Шелковый путь».
11
января — «Заклятые друзья: Китай и Россия».
18
января - «Гонконг: революция испорченных детей».