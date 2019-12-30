Путешествие в «шелковый» Китай с Игорем Смирновым

Выставка посвящена 70-летию провозглашения Китайской Народной Республики. Как напомнил Игорь Смирнов, Китайская цивилизация насчитывает четыре с половиной тысячи лет. Вышивке шелковой нитью по шелку в Китае — свыше трех тысяч лет. Этот вид декоративно-прикладного искусства всегда считался в Поднебесной одним из самых изысканных.

За три тысячи лет изделия из шелка научились изготовлять разными способами, о чем говорит и разнообразие представленных на выставке работ. На территории Китая сложились четыре известных школы вышивальщиц — в провинциях Сычуань, Цзяньсу, Хунан и Нуандун, каждая со своими особенностями в технике вышивания и выборе мотивов.

На выставке можно увидеть знаменитые мотивы из города Сучжоу — запечатленные древние памятники садово-паркового искусства, занесенные в список Всемирного культурного наследия. Вышивка «Восемь Бессмертных, пересекающих морскую стихию» напоминает о легендарном путешествии восьми даосских бессмертных за сокровищами моря. Вышивка «Четыре времени года» воспроизводит живописные пейзажи южного Китая — высокие горы, ущелья, реку и долину, где средис кал и деревьев скрываются жилища человека.

Две вышивки с изображением «серебристых лотосов» мастериц из провинции Хунань отличаются не только невероятно искусной работой, но и необычными, специально обработанными шелковыми нитками. Нити множества оттенков ложатся на шелковое полотно, создавая тончайшую текстуру, которая отпражает и пропускает свет.

В вышивке из Сычуани используется сто видов стежков и швов. Основные мотивы вышивки — цветы, птицы, рыбы, насекомые. Также вышиваются пейзажи и изображения людей. На гатчинской выставке можно увидеть композицию с золотыми рыбками и натюрморт с символами китайской культуры. На выставке представлены и изделия мастеров из Гуанси-Чжуанского автономного района. Чжуанская узорная шелковая ткань является одной из четырех знаменитых видов китайской парчи.

Чтобы понять уникальность китайского искусства и правильно считывать особенности этого древнего народа, важно знать символику этой цивилизации. Во время проведения выставки в выставочном зале музея проходит цикл лекций Игоря Смирнова, где он рассказывает о культуре и истории Китая, подробно останавливаясь, в том числе, на богатейшей китайской символике.

Выставка «Путешествия шелковой нити» будет работать в Музее города Гатчины до 26 января 2020 года. Лекции Игоря Смирнова будут проходить по субботам (начало в 14:00):

4 января — «Великий Шелковый путь».

11 января — «Заклятые друзья: Китай и Россия».

18 января - «Гонконг: революция испорченных детей».