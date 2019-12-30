Воры и воровки

18-го декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило
заявление от гражданина, проживающего в Пудости на улице Зайончковского. У него
из дома пропал мобильный телефон и 30000 рублей тысячными купюрами. По факту
кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска задержали за
совершение данного преступления 35-летнюю жительницу деревни Ивановки – ранее
судимую Елену Л. С нее взята подписка о невыезде.
24-го декабря в дежурную часть Вырицкого отдела полиции
обратился владелец участка в садоводстве «Пушкинец» массива Красницы, у
которого за время его трехдневного отсутствия похитили стройматериалы. Общий
ущерб превысил 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью изобличили воров: 33-летнего
жителя Нового Света Илью Г. и 35-летнего Евгения А. из Петербурга, местом
регистрации которого является дом на Дворцовой площади. Оба преступника –
судимы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Возбуждено
уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба».