Воры и воровки

18-го декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от гражданина, проживающего в Пудости на улице Зайончковского. У него из дома пропал мобильный телефон и 30000 рублей тысячными купюрами. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска задержали за совершение данного преступления 35-летнюю жительницу деревни Ивановки – ранее судимую Елену Л. С нее взята подписка о невыезде.

24-го декабря в дежурную часть Вырицкого отдела полиции обратился владелец участка в садоводстве «Пушкинец» массива Красницы, у которого за время его трехдневного отсутствия похитили стройматериалы. Общий ущерб превысил 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью изобличили воров: 33-летнего жителя Нового Света Илью Г. и 35-летнего Евгения А. из Петербурга, местом регистрации которого является дом на Дворцовой площади. Оба преступника – судимы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба».