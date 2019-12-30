Воры и воровки

Воры и воровки

За минувшую неделю сотрудники территориальных отделов полиции раскрыли несколько краж – квартирных и дачных. Например, жителя Пудости обокрала молодая дама с судимостью в биографии. Воровку нашли и полностью изобличили.

Рубрики : Криминал     30 Dec 2019

18-го декабря в Войсковицкий отдел полиции поступило заявление от гражданина, проживающего в Пудости на улице Зайончковского. У него из дома пропал мобильный телефон и 30000 рублей тысячными купюрами. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска задержали за совершение данного преступления 35-летнюю жительницу деревни Ивановки – ранее судимую Елену Л. С нее взята подписка о невыезде.

24-го декабря в дежурную часть Вырицкого отдела полиции обратился владелец участка в садоводстве «Пушкинец» массива Красницы, у которого за время его трехдневного отсутствия похитили стройматериалы. Общий ущерб превысил 17 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники вырицкой полиции задержали и полностью изобличили воров: 33-летнего жителя Нового Света Илью Г. и 35-летнего Евгения А. из Петербурга, местом регистрации которого является дом на Дворцовой площади. Оба преступника – судимы. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба».

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