Дорогу ветерану сделают летом 2020 года

Дочь ветерана Екатерина
Бордзиловская дозвонилась на «прямую линию» к главе региона с просьбой помочь с
ремонтом улицы Парковой, на которой они проживают. Из-за узкого дорожного
полотна и его плохого качества к 94-летней блокаднице и ветерану войны и труда
отказываются приезжать врачи, специалисты различного профиля, да и самим
жителям улицы проехать и пройти по этой дороге сложно, особенно в непогоду.
В ходе встречи с
представителями власти Екатерина Бордзиловская рассказала, что ФАП в
Мызе-Ивановке закрыт из-за отсутствия специалистов, участковый врач также не
навещает ее маму. В случае необходимости семья вызывает платную скорую помощь.
После обращения к
губернатору часть дороги, действительно, засыпали щебнем, но этого
недостаточно. Елена Иваева заверила, что на лето 2020 года запланирован
комплексный ремонт улицы.
У Татьяны Георгиевны, как
у большинства ветеранов Великой Отечественной войны, непростая судьба. Война
застала ее в Ленинграде, ей посчастливилось выжить, и из блокадного Ленинграда
в Ярославль ее вывезли с матерью и младшим братом. Там она осталась одна, жила
на чердаке ткацкой фабрики, потом уехала к своему отцу в Казахстан, где
работала на железной дороге. Татьяна Георгиевна окончила техникум, институт,
всю жизнь добросовестно работала. Из-за тяжелого труда впоследствии начались
проблемы со здоровьем. Татьяна Георгиевна пережила все тяготы военного времени,
помнит голод, лишения, но продолжает оставаться примером невероятной силы и
воли к жизни.
Людмила Нещадим
рассказала семье об индивидуальной программе реабилитации и абилитации и
помощи, на которую они могут рассчитывать от Фонда социального страхования.
Также глава районной администрации обещала лично обратиться в службу
Медико-социальной экспертизы Гатчинского района и Ленинградской области.
- В рамках указа
президента России и по поручению губернатора Ленинградской области ветераны
Великой Отечественной войны должны пройти диспансеризацию, в том числе на дому.
Мы передадим ваши данные главному врачу Гатчинской КМБ, чтобы организовать в
ближайшее время все необходимое обследование, - добавила Людмила Нещадим,
обращаясь к Татьяне Георгиевне.
Людмила Нещадим и Елена
Иваева поздравили Татьяну Георгиевну и ее дочь с наступающим Новым годом,
вручили подарки и договорились встретиться вновь – в 2020 году накануне
празднования Великой Победы.
- Я взяла вопрос под свой личный контроль. В канун юбилея победы важно, чтобы такие люди не остались вне зоны внимания. Сегодня был обозначен ряд вопросов, которые требуют решения органов исполнительной власти района, региона, федеральных структур. Это подъезд к дому, медицинское сопровождение и многое другое. Важно, чтобы мы скоординировали свои действия, и Татьяна Георгиевна получила все необходимое, - резюмировала Людмила Нещадим.