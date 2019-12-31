Дорогу ветерану сделают летом 2020 года

Дочь ветерана Екатерина Бордзиловская дозвонилась на «прямую линию» к главе региона с просьбой помочь с ремонтом улицы Парковой, на которой они проживают. Из-за узкого дорожного полотна и его плохого качества к 94-летней блокаднице и ветерану войны и труда отказываются приезжать врачи, специалисты различного профиля, да и самим жителям улицы проехать и пройти по этой дороге сложно, особенно в непогоду.

В ходе встречи с представителями власти Екатерина Бордзиловская рассказала, что ФАП в Мызе-Ивановке закрыт из-за отсутствия специалистов, участковый врач также не навещает ее маму. В случае необходимости семья вызывает платную скорую помощь.

После обращения к губернатору часть дороги, действительно, засыпали щебнем, но этого недостаточно. Елена Иваева заверила, что на лето 2020 года запланирован комплексный ремонт улицы.

У Татьяны Георгиевны, как у большинства ветеранов Великой Отечественной войны, непростая судьба. Война застала ее в Ленинграде, ей посчастливилось выжить, и из блокадного Ленинграда в Ярославль ее вывезли с матерью и младшим братом. Там она осталась одна, жила на чердаке ткацкой фабрики, потом уехала к своему отцу в Казахстан, где работала на железной дороге. Татьяна Георгиевна окончила техникум, институт, всю жизнь добросовестно работала. Из-за тяжелого труда впоследствии начались проблемы со здоровьем. Татьяна Георгиевна пережила все тяготы военного времени, помнит голод, лишения, но продолжает оставаться примером невероятной силы и воли к жизни.

Людмила Нещадим рассказала семье об индивидуальной программе реабилитации и абилитации и помощи, на которую они могут рассчитывать от Фонда социального страхования. Также глава районной администрации обещала лично обратиться в службу Медико-социальной экспертизы Гатчинского района и Ленинградской области.

- В рамках указа президента России и по поручению губернатора Ленинградской области ветераны Великой Отечественной войны должны пройти диспансеризацию, в том числе на дому. Мы передадим ваши данные главному врачу Гатчинской КМБ, чтобы организовать в ближайшее время все необходимое обследование, - добавила Людмила Нещадим, обращаясь к Татьяне Георгиевне.

Людмила Нещадим и Елена Иваева поздравили Татьяну Георгиевну и ее дочь с наступающим Новым годом, вручили подарки и договорились встретиться вновь – в 2020 году накануне празднования Великой Победы.

- Я взяла вопрос под свой личный контроль. В канун юбилея победы важно, чтобы такие люди не остались вне зоны внимания. Сегодня был обозначен ряд вопросов, которые требуют решения органов исполнительной власти района, региона, федеральных структур. Это подъезд к дому, медицинское сопровождение и многое другое. Важно, чтобы мы скоординировали свои действия, и Татьяна Георгиевна получила все необходимое, - резюмировала Людмила Нещадим.