«Инкери-Сеура» напомнило историю Ингерманландии

Общество «Инкери-Сеура» было основано в 1994 году как подразделение регионального ингерманландского союза «Инкерин Лиитто» (был создан в 1988 году в поселке Тайцы). Выставочный проект «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» приурочен к 25-летнему юбилею «Инкери-Сеура».

Презентация проекта прошла в декабре 2019 года на нескольких площадках - в Доме дружбы Ленинградской области, Доме культуры Малого Верево, в Веревской школе, в «Мастерской Йоулупукки» (офис общества «Инкери-Сеура» в Гатчине), в Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина. Итоговая презентация проекта «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» состоялась 20 декабря в Музее истории Гатчины.

Как рассказал председатель общества «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, ингерманландские финны — коренной народ земли, которая когда-то называлась Ингерманландией. Вот уже много веков он бок о бок живет с населяющими ее другими народами. Цели и задачи проекта «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» — довести до населения и, в первую очередь, до ингерманландских финнов достоверные исторические факты о событиях, которые были на этой территории.

Как отметил Валерияй Тойко, этот выставочный проект реализован при поддержке администрации Гатчинского района в результате конкурсного отбора социальных проектов некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе». На выставочных стендах проекта представлены фотоматериалы, художественные работы, текстовая информация. Выставка состоит из трех частей, одна из которых посвящена историческому экскурсу в прошлое ингерманландских финнов, включая предвоенное время. Следующие части выставки рассказывают о современном этапе истории, о мероприятиях, которые проводит «Инкери-Сеура» в наши дни, о планах на будущее.

Участники презентации тепло приветствовали старейших членов организации ингерманладских финнов, которые стояли у истоков ее создания в непростое время перестройки, - Вилье Адамовича Остонена и Вячеслава Петровича Вяйзенена.

- Все начиналось в те времена, когда люди еще закрывались, не желая показывать свое происхождение, - напомнил Вячеслав Вяйзенен. - За минувшие годы очень многое было сделано по выявлению представителей нашего народа и по воссозданию его истории. Нам удалось расширить границы нашей деятельности, включив в них Эстонию, Финляндию, Карелию.

На итоговой презентации проекта перед собравшимися с обзорным тематическим докладом выступил художник-дизайнер, геральдист, историк, краевед Владимир Зернов.



