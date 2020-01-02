«Инкери-Сеура» напомнило историю Ингерманландии

Общество «Инкери-Сеура»
было основано в 1994 году как подразделение регионального ингерманландского
союза «Инкерин Лиитто» (был создан в 1988 году в поселке Тайцы). Выставочный
проект «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» приурочен к 25-летнему юбилею
«Инкери-Сеура».
Презентация проекта
прошла в декабре 2019 года на нескольких площадках - в Доме дружбы
Ленинградской области, Доме культуры Малого Верево, в Веревской школе, в
«Мастерской Йоулупукки» (офис общества «Инкери-Сеура» в Гатчине), в
Межпоселенческой центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина. Итоговая
презентация проекта «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» состоялась 20
декабря в Музее истории Гатчины.
Как рассказал
председатель общества «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, ингерманландские финны —
коренной народ земли, которая когда-то называлась Ингерманландией. Вот уже
много веков он бок о бок живет с населяющими ее другими народами. Цели и задачи
проекта «Ингерманландия: вчера, сегодня, завтра» — довести до населения и, в
первую очередь, до ингерманландских финнов достоверные исторические факты о
событиях, которые были на этой территории.
Как отметил Валерияй
Тойко, этот выставочный проект реализован при поддержке администрации
Гатчинского района в результате конкурсного отбора социальных проектов
некоммерческих организаций в рамках программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе».
На выставочных стендах проекта представлены фотоматериалы, художественные
работы, текстовая информация. Выставка состоит из трех частей, одна из которых
посвящена историческому экскурсу в прошлое ингерманландских финнов, включая
предвоенное время. Следующие части выставки рассказывают о современном этапе
истории, о мероприятиях, которые проводит «Инкери-Сеура» в наши дни, о планах
на будущее.
Участники презентации
тепло приветствовали старейших членов организации ингерманладских финнов,
которые стояли у истоков ее создания в непростое время перестройки, - Вилье
Адамовича Остонена и Вячеслава Петровича Вяйзенена.
- Все начиналось в те
времена, когда люди еще закрывались, не желая показывать свое происхождение, -
напомнил Вячеслав Вяйзенен. - За минувшие годы очень многое было сделано по
выявлению представителей нашего народа и по воссозданию его истории. Нам
удалось расширить границы нашей деятельности, включив в них Эстонию, Финляндию,
Карелию.
На итоговой презентации
проекта перед собравшимися с обзорным тематическим докладом выступил
художник-дизайнер, геральдист, историк, краевед Владимир Зернов.