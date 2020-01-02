Ни арест, ни срок ребёнка не вернут

…Был октябрь 2018 года. Жительница Вырицы работала на своем участке возле Сиверского шоссе, рядом с дорогой. По обочине шли два мальчика-подростка. Один, который ближе к проезжей части, вел рядом с собой велосипед. Дети шли по направлению движения транспорта. Женщина отвлеклась и вдруг, спустя пару минут, услышала сильный удар. Она посмотрела на дорогу, но мальчиков не увидела. Выбежав на улицу, заметила одного из ребят – он хромал и держался за руку. Второго – с велосипедом – видно не было. А потом ее сосед вместе с другим мужчиной вытащили из канавы второго мальчика. Далеко впереди по шоссе стояла машина с включенной «аварийкой». Мужчины остановили знакомого таксиста и попросили доехать до этой машины и выяснить, что там.

А возле подозрительного автомобиля уже остановился проезжавший мимо водитель. Увидев на обочине темный «фольксваген пассат», у которого из-под капота валил пар, он решил предложить помощь. Капот и лобовое стекло «фольксвагена» имели явные следы столкновения, двигатель работал. Мужчина открыл водительскую дверь, и из салона шибануло перегаром. Сидевший за рулем молодой человек спал, а рядом валялась недопитая бутылка водки. Тут подъехал таксист и сообщил, что эта машина сбила детей. На месте ДТП, на обочине, лежал мальчик без признаков жизни.

Оказавшиеся поблизости люди пытались спасти ребенка. Никто не остался безучастным. Мужчина в своем доме на Сиверском шоссе услышал сильный удар и увидел, как ребенка вместе с велосипедом отшвырнуло в канаву. Он сразу побежал оказывать помощь. Ему стал помогать проезжавший мимо водитель «Нивы», который тоже сначала заметил детей на обочине, потом услышал удар. Глянул в зеркало заднего вида – мальчишек на дороге нет. Он сразу понял, что произошло, остановился и побежал к месту происшествия. Там один из ребят самостоятельно вылезал из дренажной канавы – ему удар пришелся по касательной. А второго они вытащили на обочину и стали делать искусственное дыхание до приезда «скорой». Но никакие реанимационные мероприятия уже не могли помочь…

…Уцелевший в ДТП мальчик рассказал, что они шли по правой обочине автодороги Кемполово – Выра – Тосно – Шапки, называемой Сиверским шоссе, от улицы Урицкого к улице Ленина. Его товарищ шел ближе к дороге и слева от себя вел за руль велосипед. На улице было светло, пасмурно, но без дождя, асфальт сухой. Ни темп, ни траекторию движения они не меняли. Внезапно парень почувствовал сильный удар сзади, отчего его подкинуло, и он упал. А затем увидел, как в направлении улицы Ленина удаляется легковой автомобиль темного цвета, и понял, что именно эта машина их и сбила. Своего спутника он заметил не сразу – тот лежал на спине в канаве, а рядом – поврежденный велосипед. Тут подбежали двое мужчин и стали оказывать пострадавшему первую помощь. Однако прибывшие медики констатировали смерть.

…Четырнадцатилетний Никита ушел гулять в два часа дня в субботу, взяв с собой велосипед. А спустя некоторое время его отцу сообщили, что в социальных сетях появилась информация об аварии в Вырице на Сиверском шоссе – машина сбила мальчика. Почувствовав тревогу, отец поехал на место ДТП, где увидел скопление людей и сотрудников ГАИ. На обочине, прикрытый тканью, без признаков жизни лежал его сын. Полицейские сообщили ему, что на ребенка наехал пьяный водитель на «фольксвагене». В километре от места наезда его задержали таксисты, поскольку он пытался скрыться.

36-летний житель Петербурга Александр С. приехал в Вырицу к своему приятелю. Достал из машины бутылку водки и предложил выпить. Приятель, полагая, что собутыльник останется у него, согласился. Выпили. Однако через час Александр засобирался и заявил, что ему необходимо ехать. Его отговаривали, но он, сославшись на нормальное состояние, уехал.

Двигаясь по Сиверскому шоссе в сторону улицы Ленина со скоростью около 50-60 км/ч, он объезжал дефект на проезжей части и выехал на правую обочину. Вдруг прямо перед машиной выросли два темных силуэта. Применить экстренное торможение он не успел, и удар пришелся передней частью машины. Он испугался, не стал останавливаться и поехал дальше. Потом, осознав, что сбил пешеходов, остановился, но к пострадавшим не пошел. Впоследствии ему стало известно, что один из пешеходов – четырнадцатилетний подросток – скончался на месте. А еще он знал, что у его машины неисправны тормоза…

По заключению автотехнической судебной экспертизы, рабочая тормозная система автомобиля «фольксваген пассат», принадлежащего гражданину С., находится в неисправном состоянии. Неисправность заключается в отсутствии тормозных колодок левого заднего колеса и в отсутствии части тормозной трубки тормозной магистрали тормозного механизма заднего левого колеса задней оси. Данные неисправности возникли задолго до аварии, что является условием, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена. Но гражданин С. плевал на многие запрещения и правила.

Являясь лицом, управляющим автомобилем, он был обязан знать и соблюдать относящиеся к нему требования Правил дорожного движения РФ. Тем не менее, проявил преступное легкомыслие, избрав скорость движения, превышающую ограничение, установленное на данном участке дороги – 40 км/ч. В силу алкогольного опьянения он не справился с управлением, не выдержал безопасный боковой интервал относительно правого края проезжей части, пересек линию дорожной разметки и выехал на обочину, что запрещено. В общей сложности, Александр С. нарушил больше десятка пунктов Правил и приложений к ним. И все эти нарушения находятся в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Последствия оказались фатальными: по вине гражданина С. погиб ребенок. Согласно заключению медицинской судебной экспертизы, в результате дорожно-транспортного происшествия четырнадцатилетнему пешеходу были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Перечень травм, полученных мальчиком, занимает полстраницы.

Александра С. задержали. Ему предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса и заключили под стражу. В СИЗО он провел, без малого, год – до суда.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью и, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ, давать показания отказался. Его виновность была подтверждена совокупностью доказательств, исследованных судом.

Гатчинский городской суд признал Александра С. виновным по части 4 статьи 264 и по статье 125 УК РФ. При назначении наказания суд учел отсутствие у гражданина С. судимости и наличие иждивенцев, положительную характеристику по месту жительства, а также состояние его здоровья. Смягчающими обстоятельствами было признано наличие малолетних детей и действия, направленные на заглаживание вреда: почтовые денежные переводы отцу погибшего ребенка. Зачлось признание вины и раскаяние.

Тем не менее, Александру С. дали реальный срок. Но, поскольку он совершил одно из преступлений, относящееся к категории неосторожных преступлений средней тяжести, ранее свободы не лишался, суд назначил ему местом отбывания наказания колонию-поселение, куда и отправил его под конвоем – на три года и два месяца. Однако, в соответствии с законодательством, в срок лишения свободы осужденному будет зачтено время содержания его под стражей – вплоть до дня вступления приговора в законную силу, из расчета день за два. Также к нему применили дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортным средством на три года.

Гражданский иск, заявленный отцом погибшего мальчика, о взыскании с подсудимого морального вреда в размере трех миллионов рублей суд постановил удовлетворить частично. С гражданина С. в пользу потерпевшего будет взыскано 85 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Плюс полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения исковых требований автомобиль «фольксваген пассат» 2001 года выпуска, принадлежащий подсудимому и признанный по уголовному делу вещественным доказательством, подлежит обращению в счет погашения гражданского иска. На машину наложили арест и обратили на нее взыскание.





По информации ст. помощника прокурора Н.Ю. Икоевой