Особый праздник для особых детей

Организаторами вечера выступили благотворительный фонд «Счастливое будущее» и продюсерский центр «Music Soul».

В Доме молодежи для юных гостей приготовили множество сюрпризов и угощений. Ребята принимали участие в мастер-классах по изготовлению новогодних композиций из еловых веточек, украшали свечи, мастерили ангелов и мышек, а также угощались печеньями, которые они сами украшали, пробовали всевозможные сладости и фрукты из шоколадного фонтана, разноцветную сладкую вату и мороженое. Маленькие гости учились у Снегурочки пускать мыльные пузыри, рисовали песочные картины и многое-многое другое. На протяжении всего праздника волонтеры фонда «Счастливое будущее» радушно встречали гостей, угощали их теплым чаем с вкусными пирогами, помогали в организации мастер-классов.

Насыщенную концертную программу приготовили талантливые артисты продюсерского центра «Music Soul». По традиции, с приветственным словом выступила исполнительный директор благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач, которая поздравила всех гостей с наступающим Новым годом.

Яркие и запоминающиеся номера артистов с известными хитами и добрыми новогодними песнями – все это создавало атмосферу предпраздничного волшебства. Для ребятишек этот вечер стал самым настоящим чудом, которое смогли для них сотворить взрослые совместными усилиями. И, как по волшебству, вечером по окончании концерта, наконец, пошел снег.

- Мы были под большим впечатлением от концерта. Очень талантливые исполнители, приятная атмосфера. Выражаем огромную благодарность за концерт и возможность посетить праздник, - сказала одна из гостей Юлия Фрольцева.

- Спасибо огромное за праздник! Мы прекрасно провели время, столько интересных мастер-классов, столько счастливых лиц, столько возможностей попробовать, что-то новое, столько доброты вокруг, столько подарков, - добавила Диана Ефимова.

Желаем всем подопечным фонда «Счастливой будущее» счастья и здоровья в Новом году!

Фото Дианы Ефимовой