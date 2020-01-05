Пожарные ликвидировали пожар в Гатчине

В 00:54 1 января 2020 года поступило сообщение о пожаре в Гатчине, на ул. Красных Военлетов.

На месте происшествия работали дежурные смены 42 и 43 пожарно-спасательных частей (10 человек, 3 ед. техники). Горела обстановка квартиры и балкона на общей площади 20 кв. м.

Во время пожара, к счастью, никто не пострадал. Дознание ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

Также днем 1 января 2020 года в пос. Сусанино сгорел дом площадью 80 кв.м.

4 января в п. Сусанино горели частные дома на общей площади 78 кв. м.

На месте происшествия работала дежурная смена 105 пожарно-спасательной части. Информация о пострадавших не поступала.

В 11:20 5 января 2020 года сгорела квартира в д. Куровицы.

На месте происшествия работали дежурные смены 105 и 106 пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области (12 человек, 3 ед. техники). Горела квартира на площади 20 кв. м. Ведется дознание.