Пионербол для пенсионеров

В соревнованиях приняло
участие девять команд в двух группах: смешанные и женские. В зачет шел лучший
результат.
Борьба была непростой.
Каждое заработанное очко встречали восторженными криками как игроки, так и
болельщики. Особое напряжение царило в играх за призовые места. Разрыв в очках
во время игры был минимальным.
Как всегда, победили
сильнейшие. Первое место заняли команды «Мариенбург» и «Школа третьего
возраста», на втором месте – команды «Торпеда» и «Сильвия-ветераны». Бронзу
присудили команде «Фортуна».
По
информации главного судьи соревнований Натальи Рудь