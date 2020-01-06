Пионербол для пенсионеров

Пионербол для пенсионеров

В ФОК «Арена» прошли соревнования по пионерболу в рамках VII Спартакиады пенсионеров города Гатчины.

Рубрики : Спорт     06 Jan 2020

В соревнованиях приняло участие девять команд в двух группах: смешанные и женские. В зачет шел лучший результат.

Борьба была непростой. Каждое заработанное очко встречали восторженными криками как игроки, так и болельщики. Особое напряжение царило в играх за призовые места. Разрыв в очках во время игры был минимальным.

Как всегда, победили сильнейшие. Первое место заняли команды «Мариенбург» и «Школа третьего возраста», на втором месте – команды «Торпеда» и «Сильвия-ветераны». Бронзу присудили команде «Фортуна».

По информации главного судьи соревнований Натальи Рудь

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