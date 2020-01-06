В Гатчине обокрали квартиру на четверть миллиона

Как стало известно, утром
2 января в полицию Гатчины обратился местный предприниматель, сообщает 47news.
Выяснилось, что в его квартире на пятом этаже семиэтажного дома на улице
Урицкого побывал неизвестный. Вор унёс собой четверть миллиона рублей и
ювелирные украшения.
По имеющимся данным, для
того, чтобы обокрасть квартиру, у злоумышленника было три дня: коммерсант
покинул жилище ещё утром 31 декабря, а вернулся в ночь на 2 января.
Возбуждено уголовное дело
по части третьей статьи 158 УК – «кража с проникновением в жилище».