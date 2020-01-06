В Гатчине обокрали квартиру на четверть миллиона

В Гатчине обокрали квартиру на четверть миллиона

Преступники не дремлют в Новый год: из квартиры в Гатчине вынесли четверть миллиона рублей.

Рубрики : Криминал     06 Jan 2020

Как стало известно, утром 2 января в полицию Гатчины обратился местный предприниматель, сообщает 47news. Выяснилось, что в его квартире на пятом этаже семиэтажного дома на улице Урицкого побывал неизвестный. Вор унёс собой четверть миллиона рублей и ювелирные украшения.

По имеющимся данным, для того, чтобы обокрасть квартиру, у злоумышленника было три дня: коммерсант покинул жилище ещё утром 31 декабря, а вернулся в ночь на 2 января.

Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК – «кража с проникновением в жилище».

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