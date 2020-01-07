Святки: «от звезды и до воды»

Святками принято считать двенадцать праздничных дней «от звезды и до воды» – с 6-го по 19-е января, то есть с Рождества и до Крещенья, от появления первой звезды в канун Рождества Христова и до крещенского освящения воды.

«Самое празднование Святок, вероятно, перешло к нам из Греции или с юго-запада, – предполагает Иван Божерянов в своём фундаментальном исследовании «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1894), – так как у древних греков, при переходе старого нового года к новому, мужчины плясали в женских платьях, а женщины – в мужских… Готические святочные игры отправлялись в присутствии самого императора».

Как видим, прежде чем перейти к русским обычаям, Иван Божерянов делает экскурс в рождественские традиции европейских народов. В Голландии был обычай, что сторож на протяжении восьми дней до Рождества Христова и восьми дней после, «возвещая поутру о пробитии часов, советовал жителям есть кашу с изюмом и мёдом». Жители Англии танцевали и пели на улицах несколько ночей кряду. В Рождество следовало обязательно поклониться яблоням, чтобы привлечь богатый урожай. Ещё англичане жгли особые толстые свечи, которые должны были гореть всю ночь и не гаснуть – иначе быть беде…

«Святки на Руси, – по Божерянову, – праздновались издревле – доказательством тому служат «Кормчая книга», «Стоглав» и «Домострой», которые запрещали «еллинские беснования» и другие забавы: «Св. отцы не повелевают мужам ни лиц же косматых возлагати на ся, ни козлих, ни сатирских. Косматая убо лица суть поругание неким ухищренна; козля же яко жалостна и на плач подвигающа».

И Божерянов, и Терещенко отмечают особый настрой, присущий русским Святкам, который проявляется «в радостном разговоре, радушном приёме, красивой одежде и в избе, оглашаемой песнями, – читаем в электронной копии книги «Быт русского народа. Святки». – Чувство девушек занято ещё более. Каждая из них думает, как проникнуть в свою судьбу; узнать наперёд своего суженого, и будет ли она счастлива с ним».

Гадания и ворожба на суженых – одна из самых неумирающих святочных традиций. В народе из поколения в поколение передают способы узнать свою судьбу: с помощью зеркала, расплавленного воска, гребня и даже бросания обуви. В упоминавшейся выше книге «Быт русского народа. Святки» приводится следующий вариант: «По деревням ворожат девицы: около полуночи они выходят на двор, и с которой стороны залает собака, с той стороны и ждать суженых».

В той же книге рассказывается, что девушки особенно любят гадать на фигурки, вылепленные ими из хлеба. Перед Новым годом, после ужина, каждая девушка лепит из оставшегося у неё куска хлеба изображение или фигуру, какая ей нравится; потом собирают все фигурки и раскладывают на пороге избы. После чего подзывают какую-нибудь собаку и допускают её к фигуркам. «Чью прежде она схватит – той выйти замуж».

Святки праздновались всеми, но в основном это праздник молодёжи: парни и девушки ходили от дома к дому – колядовали.

Для потешных и забавных игр они загодя готовили маски зверей и птиц, шутовские одеяния. Рядились, как кому хотелось, и в масках с шутками-прибаутками колядовали: обходили дома, исполняли величальные, обрядовые песни о том, как родился Христос, как в гости к хозяину пришли Божьи посланники, и другие, плясали, поздравляли хозяев.

В забавных текстах песен Коляда – это мифологический персонаж (Коляда «ходит по дворам, собирает дары»). В Псковской области в песне Коляду от имени хозяйки каждого двора одаривают атрибутами женской одежды – наряжают ее. Хозяйки, к дворам которых подходят колядовщики, дают Коляде платок, рубашку, чулочки, «штанёнки», угощают её куском сала, мясом, «кишкой» (колбасой). Некоторые тексты содержат порицание скупых, жадных хозяек, которые ничего не дают Коляде.

Основная цель колядования – пожелание счастья, богатства и хорошего урожая. У русских колядки, как правило, предназначались всей семье в целом. Например, в Тверской губернии исполняли такую святочную колядную песню, обещая хозяевам сказочный урожай: «А дай, Бог, тому, / Кто в этом дому, / Ему рожь густа, / Рожь ужиниста» и т. д.

Наши предки мудро полагали, что «в день свят суеты спят», а кроме того, «лето для старания, а зима – для гуляния». Ещё одну прекрасную традицию вспоминает Александр Терещенко в своём исследовании: «Во время колядских дней забывали застарелую вражду, примирялись и вступали в новую дружбу. Повсюду господствовало гостеприимство, разнообразные одаривания и приглашения на пиршество».

В праздники русский народ отдыхал от трудов праведных – тяжёлых, пахотных – и заряжался оптимизмом и энергией на весь новый год.