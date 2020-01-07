В новогоднюю ночь пьяный житель Гатчины разбился, упав в лестничный пролет

В новогоднюю ночь
скончался мужчина: он упал в лестничный пролет и умер через несколько часов
после наступления 2020 года.
Как сообщает
«КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия
произошла 1 января в парадном одного из домов, расположенных на проспекте 25
октября в Гатчине.
По предварительным
данным, жильцы дома нашли своего соседа лежащим в подъезде без признаков жизни.
Местные жители вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи смогли лишь констатировать
смерть мужчины.
Погибший, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, упал в лестничный пролет с высоты второго
этажа. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте. Врачи считают,
что он рухнул вниз головой, что не оставило ему шансов на спасение. По факту
инцидента проводится проверка.