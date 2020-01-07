В новогоднюю ночь пьяный житель Гатчины разбился, упав в лестничный пролет

В новогоднюю ночь пьяный житель Гатчины разбился, упав в лестничный пролет

Тело погибшего обнаружили соседи.

Рубрики : Происшествия     07 Jan 2020

В новогоднюю ночь скончался мужчина: он упал в лестничный пролет и умер через несколько часов после наступления 2020 года.

Как сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трагедия произошла 1 января в парадном одного из домов, расположенных на проспекте 25 октября в Гатчине.

По предварительным данным, жильцы дома нашли своего соседа лежащим в подъезде без признаков жизни. Местные жители вызвали бригаду скорой помощи, однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Погибший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал в лестничный пролет с высоты второго этажа. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте. Врачи считают, что он рухнул вниз головой, что не оставило ему шансов на спасение. По факту инцидента проводится проверка.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+