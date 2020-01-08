«Гатчинские футбольные каникулы»

Первыми в турнир вступили футболисты самой юной возрастной категории 2011-2012 г.р. В группе «А» уверенное первое место заняли ребята из клуба «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург), обыгравшие всех своих соперников, второе место занял «Союз» (Гатчинский район). В группе «Б» победителями стали также футболисты второй команды «Алмаз-Антей», второе место занял «Флагман» (Пушкин).

В полуфинале «Алмаз-Антей», забив буквально в начале матча против «Флагмана» сумел удержать свое преимущество, несмотря на несколько хороших моментов со стороны пушкинских оппонентов. В другом полуфинале «Алмаз-Антей-2» не оставили шансов «Союзу», переиграв их со счетом 5-0.

В матче за Малый Кубок основное время между командами «Янтарь-93» и «Верево» завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти с минимальным преимуществом 1-0 победили веревчане.

Матч за третье место между «Флагманом» и «Союзом» аналогично завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти удачливее оказались ребята из пушкинской команды. В финальном дерби вторая команда «Алмаз-Антей» взяла «золото», переиграв своих одноклубиников со счетом 1-0.

Лучшим вратарем турнира был признан Илья Пришляк («Алмаз-Антей»). Лучший игрок – Даниил Уткин («Алмаз-Антей-2»), специальный приз организаторов вручили Ивану Зинову («Флагман»).

На следующий день, 4 января, на поле футбольной битвы встретились спортсмены 2009-2010 г.р. В турнире приняло участие девять команд.

На первом этапе уверенным победителем группы «А» стал ФК «Гатчина», второе место заняли ребята из СШОР «Ника». В группе «Б» первое место заняла команда ФК «Гатчина-2», вторыми стали футболисты из СШ «Ленинградец».

В полуфиналах за выход в Малый Кубок команда «Фортуна» в серии пенальти взяла верх над «Флагманом», а «Союз» переиграли СШ «Ленинградец-2» со счетом 2-1. В полуфиналах за выход в Золотой Кубок ФК «Гатчина» одержала победу над СШ «Ленинградец» со счетом 3-1, а СШОР «Ника» спокойно оформила выход финал, оказавшись сильнее ФК «Гатчины-2» со счетом 3-0.

Победителем Малого Кубка стала команда «Союз», обыгравшая «Фортуну» со счетом 2-0. Бронзу турнира взяла СШ «Ленинградец», победив ФК «Гатчину-2» со счетом 2-0. Обладателем Золотого Кубка стал ФК «Гатчина», переиграв СШОР «Ника» с минимальным преимуществом в 2-1.

Лучшим вратарем турнира был признан Алексей Горлов (СШ «Ленинградец»), специальный приз от организаторов получил Егор Алексеев (СШОР «Ника»), а лучшим игроком стал Максим Федоров (ФК «Гатчина»).

Завершающий турнир серии «Гатчинские каникулы» прошел в воскресенье, 5 января. На этот раз между собой соревновались юноши 2007-2008 г.р. В группе «А» девочки из СШОР «Ника» не смогли навязать сильной борьбы своим оппонентам и заняли четвертое место. Остальные три команды претендовали на попадание в заветную двойку. В итоге «Флагман» (Пушкин) с семью очками заняли первое место, ДФК «Штурм-Тайцы», переиграв в решающем матче «Союз», стал вторым. В группе «Б» четвертое место заняла команда «Верево». Главной неожиданностью стало крупное поражение СШОР «Ника» от ДМФК «Фортуна» (Волосовский район) со счетом 0-5, которая в итоге заняла первое место группы. Однако СШОР «Ника», переиграв «Корону» со счетом 3-1, сумела все же выйти со второго места. В полуфинале за Малый Кубок девочки из «Ники» проиграли «Короне», а «Союз» лишь в серии пенальти оказался сильнее «Верево». В финальном матче Малого Кубка «Союз» с минимальным счетом 1-0 обыграли «Корону».

В первом основном полуфинале футболисты команды «Флагман» вели в счете против «Ники», однако сиверчане, собрав все свои силы и волю в кулак, сумели перевернуть ход матча, победив в итоге 2-1. В другом полуфинале «Фортуна» забила в самом начале встрече против команды «Штурм-Тайцы». Развязка случилась в конце матча, когда волосовская команда удвоила преимущество и вышла в финал.

В матче за третье место команды «Флагман» и «Штурм-Тайцы» сыграли в основное время со счетом 1-1, а в серии пенальти точнее оказалась пушкинская команда. Финальный матч свел команды из одной группы СШОР «Ника» и «Фортуна», сиверчане сделали выводы из разгрома на групповом этапе, перестроили игру, что принесло плоды уже в первом тайме, когда они повели со счетом 2-0. Во втором тайме волосовские футболисты прибавили в давлении, сократили отставание, но на большее рассчитывать они не смогли благодаря блестящей игре голкипера «Ники», что позволило команде взять Золотой Кубок.

Лучшим вратарем турнира был признан Владимир Марушин («Флагман»). Специальный приз от организаторов получил Амир Гадаборшев (СШОР «Ника»). Лучший игрок – Александр Суслин (ДМФК «Фортуна»).

По информации группы Вконтакте «Детский Футбол ГМР»