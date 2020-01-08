Новогодняя кутерьма в Гатчине: снега нет, но веселье – полным ходом

Гатчинский музей-заповедник решили посетить не только жители Гатчины, но и гости из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Очередь во дворец третьего января начиналась далеко от входа.

Тех, кто впервые посетили главную гатчинскую культурную достопримечательность, ждал экскурсионный винегрет «Гатчинский дворец и все, все, все…». Историю дворца, его владельцев и легенды, связанные с резиденцией русских царей, рассказывали в этот день дама-медиум, горничная, камер-юнгфера, художник и фотограф. Он провели своих гостей по парадным залам, посвящали их в дворцовые тайны, приглашали стать участниками салонных игр и развлечений, популярных в XIX веке.

В фойе дворцового театра участники театр «Малый Трианон» под руководством его режиссера Ярославы Бубновой устроили необычное представление «Все дело в шляпе», пригласив представительниц прекрасной половины гостей примерить шляпки, предназначенные для выходов в свет по разным поводам. Как сказала Ярослава, «ничто так не меняет женщину, как шляпка».

Она также поведала, что в конце XIX – начале XX веков в Петербург начали поставлять перья птиц редких пород. Началась мода украшать шляпы перьями фазанов, марабу, страусов. Подобными шляпками хотели обладать многие дамы, но перьев хватало не на всех. Поэтому предприимчивые шляпники Петербурга в своих мастерских превращали перья чаек или голубей в перья любой царской птицы.

Для театрализованного показа шляпок участники театра «Малые Трианон» предложили своим гостьям примерить шляпки с ягодами, перьями, цветами. Каждый из этих головных уборов олицетворял разные образы – телефонистки, суфражистки, почтенной супруги государственного чиновника или молодой вдовы разбогатевшего помещика. Не остались в стороне и их кавалеры, которым также выдали мужские шляпы. Завершился показ совместным дефиле и фотографией на память под аплодисменты зала.

Также артисты театра «Малый Трианон» организовали балЪ-экспромт «Фик-фок, да и только…» в атмосфере начала XX века. Тут же в фойе театра проходил балЪ-показ платьев «Новыя образы», созданных в стилистике начала XX века. Бал сопровождали вокальные и хореографические номера. В самом дворцовом театре в эти дни проходили новогодние и рождественские концерты артистов «Петербург – концерта».

Самые маленькие гости дворца в эти дни вместе со своими родителями смогли принять участие в квестах «Дворец и семеро мышат» и «В поисках белого зверя», посетить «Новогодние мастерские», заняться творчеством в детской комнате, спеть хором у Новогодней елки с Дедом Морозом в Белом зале.

Артисты театра «Папьема-шенники» давали кукольный спектакль «Петрушкин ряд», а господин Роман Борщ вместе со своими помощниками – белыми кроликами организовал целую программу-иллюзион «Следуйте за белым кроликом». Кролик то исчезал, то появлялся, то превращался в белую мышку под громкие вздохи детей. Для гостей постарше господин Роман провел отдельную программу «ИллюзионЪ для взрослых» – аттракцион, выдержанный в эстетике начала XX века.

Пока в Белом зале играла легкая фортепианная музыка новогоднего настроения, можно было сфотографироваться с «Белкой» (фрейлиной паркового общества), «Белой уточкой» (фрейлиной парковых озер) и «Зайцем» (унтер-офицером полка Егерей).

Кстати, Белый зал стал местом проведения большого количества праздничных мероприятий. Здесь Дед Мороз играл на саксофоне, проходили «Гатчинские балетные сезоны» – «Русская» Матильды Кшесинской.

На третьем этаже дворца в выставочных залах маги ассоциации «Праздник жизни» гадали всем желающим на кофейных зернах, картах Таро и ароматических маслах. Оказывается, если девушка выбирает из женских ароматов – розовую воду, то она сильная и целеустремленная, а если запах ромашки – то она отличается нерешительностью. Если среди «мужских» ароматов она предпочитает базилик, то ей подойдет мужчина легкий на подъем и готовый ко всяческим приключениям.

Любителей развлечений погорячее ждали в подземном ходу на «чудовищный» эксперимент «Измененная атмосфера». Можно было позвать дух Павла, узнать, кто же правил в этом дворце, и кто украл хомуты.

Дворец буквально гудел в эти дни благодаря огромному количеству посетителей, которые заполонили все залы, кафе и сувенирный магазин. Среди гостей было много семей с детьми, которые приехали специально в Гатчину, чтобы посетить дворец и окунуться в праздничную атмосферу. Но были и те, кто остался не совсем довольным организованной программой. Так, одна из мамочек сказала, что в прошлом году программа праздника была более насыщенной, а в этом году все было слишком размеренно. А вот другой многодетный папа из Санкт-Петербурга сказал, что подобное расписание мероприятий как раз позволило успеть посетить каждое из них, а также неспешно пройтись по дворцу и насладиться его великолепным убранством.



