Рождественская ярмарка в Гатчине

Площадь перед
Гатчинским дворцом превратилась в ярмарочный городок, где можно было приобрести
сувениры, подарки, сладости, натуральные фермерские продукты от архангельских пряников до варенья из
Карелии. Кузнецы ковали изящные диковины. Тут же со всех
сторон наливали и насыпали, жарили и парили вкусные блюда. Предприимчивые
торговцы, расположившись стройными рядами в центре площади, предлагали на
сувениры всякую всячину для детей и взрослых: бесконечное число мышей и мышат –
символов года, свистульки, игрушки, бальзамы от всех болезней, мед и травы,
шерстяные носки и ушанки.
Товары везли
отовсюду, были здесь и гатчинские умельцы из Школы третьего возраста и студии
прикладного творчества «Рукодельница» со своими удивительными поделками.
Как отмечали
посетители ярмарки, праздник всем хорош, и из года в год становится еще лучше.
Не хватает только зимы и мороза. Большей частью снега в ярмарочные дни не было.
Но народ на площадь шел компаниями, прихватив хорошее настроение с собой. А там их встречала веселая музыка, тут и там
слышался смех, мелькали красные дедморозовские шапки и другие новогодние
атрибуты. Причем, даже на домашних питомцах.
По традиции
по периметру площади колесили оленьи упряжки, лошади, пони и верблюды, и тоже
исключительно в новогодних украшениях. В этот раз популярностью пользовались
карусели, а когда неожиданно выпал снег повезло и горке. Ее сразу облюбовали
малыши. Снег выпал и растаял, а праздничная атмосфера осталась.
Фестиваль «Новогодняя кутерьма» -
традиционный праздник, который в дни зимних каникул проводит музей-заповедник
«Гатчина». В этом году он вошел в ТОП-5
самых интересных в стране праздников, которые проходят в новогодние каникулы.
Рейтинг наиболее привлекательных мероприятий для отдыха на Рождество составил
портал ТурСтат. Выбор был основан на результатах анализа уникальности и
популярности событий в новогодние праздники 2020 года.