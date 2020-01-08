Рождественская ярмарка в Гатчине

Рождественская ярмарка в Гатчине

Всю первую неделю нового 2020 года на Дворцовом плацу в Гатчине гуляла и кружила «Новогодняя кутерьма». Семейный фестиваль венчала Рождественская ярмарка у настоящей елки.

Рубрики : Общество     08 Jan 2020

Площадь перед Гатчинским дворцом превратилась в ярмарочный городок, где можно было приобрести сувениры, подарки, сладости, натуральные фермерские продукты от архангельских пряников до варенья из Карелии. Кузнецы ковали изящные диковины. Тут же со всех сторон наливали и насыпали, жарили и парили вкусные блюда. Предприимчивые торговцы, расположившись стройными рядами в центре площади, предлагали на сувениры всякую всячину для детей и взрослых: бесконечное число мышей и мышат – символов года, свистульки, игрушки, бальзамы от всех болезней, мед и травы, шерстяные носки и ушанки.

Товары везли отовсюду, были здесь и гатчинские умельцы из Школы третьего возраста и студии прикладного творчества «Рукодельница» со своими удивительными поделками.

Как отмечали посетители ярмарки, праздник всем хорош, и из года в год становится еще лучше. Не хватает только зимы и мороза. Большей частью снега в ярмарочные дни не было. Но народ на площадь шел компаниями, прихватив хорошее настроение с собой.  А там их встречала веселая музыка, тут и там слышался смех, мелькали красные дедморозовские шапки и другие новогодние атрибуты. Причем, даже на домашних питомцах.

По традиции по периметру площади колесили оленьи упряжки, лошади, пони и верблюды, и тоже исключительно в новогодних украшениях. В этот раз популярностью пользовались карусели, а когда неожиданно выпал снег повезло и горке. Ее сразу облюбовали малыши. Снег выпал и растаял, а праздничная атмосфера осталась.

Фестиваль «Новогодняя кутерьма» - традиционный праздник, который в дни зимних каникул проводит музей-заповедник «Гатчина». В этом году он вошел в ТОП-5 самых интересных в стране праздников, которые проходят в новогодние каникулы. Рейтинг наиболее привлекательных мероприятий для отдыха на Рождество составил портал ТурСтат. Выбор был основан на результатах анализа уникальности и популярности событий в новогодние праздники 2020 года.


 

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