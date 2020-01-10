Будущую школу для «IQ Гатчина» нужно увеличить вдвое

Вместе с главой региона к малышам в гости приехали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина. Экскурсию для гостей по детскому саду провела заведующая Светлана Колюбакина.

Напомним, дошкольное учреждение открыло свои двери для малышей 16 декабря 2019 года. Сегодня детский сад общей площадью 2800 кв.м посещают более 170 детей, для которых открыты шесть групп. Заказчиком объекта и застройщиком выступила строительная компания «Ленстройтрест».

Глава региона похвалил строителей за веселое и оригинальное оформление детского сада, выполненное по мотивам сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Александр Дрозденко осмотрел детские группы, оценил медицинский блок, спортивный зал и другие помещения, внимательно ознакомился с текущим меню. Для почетных гостей воспитанники детского сада № 52 подготовили небольшой концерт.

- Мы продолжаем нашу программу обеспечения жителей области в районах новостроек социальными объектами: за последние три года ввели полсотни новых детских садов и школ. Никогда в новейшей истории мы не вводили одномоментно такого количества социально значимых объектов. Это видно и по Гатчине, где мы построили, как и обещали, детский сад, поликлинику, в этом году сдадим новый бассейн и начнем строить новый стадион. Сегодня Гатчина нуждается в продолжении строительства детских садов и школ, причем строительство должно идти опережающими темпами. Дал поручение застройщику квартала «IQ Гатчина» перепроектировать планируемую здесь школу с 600 на 1000-1200 мест. Еще одну школу на 1200 мест мы начинаем строить в Гатчине в этом году. - сказал Александр Дрозденко.