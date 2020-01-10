Мотогонщица из Гатчины Анфиса Васильева – «Лучше всех»

- Началось все с того, что мы купили Анфисе детский квадроцикл, чтобы кататься на даче. У нас с мужем уже были свои. Она была невероятно счастлива. Мы катались по полям, устраивали пикники на природе, а вечером Анфиса с удовольствием мыла все наши квадроциклы. А с каким азартом она крутила «пятаки» в четыре года…, - вспоминает Алеся.

Любовь к гонкам привела маленькую девочку в школу квадрокросса «ATVmxRacing» в Санкт-Петербурге. Тренер Артем Кучеренко как раз набирал группу юных гонщиков. Анфиса с легкостью выдерживала тренировки три раза в неделю и постепенно начала оттачивать свое мастерство. В результате, родители купили ей квадроцикл улучшенной версии.

Занятия начались в сентябре, а уже в январе Анфиса вместе с родителями отправилась на свои первые соревнования в Выборг, где заняла второе место в своей категории. На следующих соревнованиях в Сортавале она стала третьей среди шести юных квадроциклистов.

- Честно признаюсь, что хотела прекратить эти занятия, так как это совсем небезопасный вид спорт. К тому же, квадроцикл весит около 150 кг, и если он упадет на спорт-смена, то даже при наличии полной защитной экипировки можно получить серьезные травмы. А тут девочка, которой всего пять лет, - рассказывает Алеся.

Но именно на этих соревнованиях семья получила «знак свыше». Батюшка с Валаама благословлял гонку иконой Божьей Матери Валаамской и потом подарил ее Анфисе.

- Значит, будем продолжать, решили мы, - говорит мама гонщицы-дошкольницы.

Хотя Алеся честно попробовала увлечь дочку танцами, художественной гимнастикой, театральным искусством, но все было тщетно. Анфиса хотела драйва. Девочка приходила в восторг не только от скорости и извилистой трассы, но и от поездок на соревнования, которые проходили в разных городах, и на которые они отправлялись всей семьей – мама, папа, Анфиса и ее младший брат Филипп.

Следующие соревнования - Чемпионат России по квадрокроссу и мотокроссу 2018 г проходил в два этапа: в Волгограде и Кириллове. По итогам соревнований Анфиса завоевала бронзу и вошла в тройку лучших юных квадроциклистов страны.

Через год после начала тренировок пока мама все еще мечтала увидеть дочку на сцене, Анфиса с папой втайне купили маленький мотоцикл.

- Уже потом, когда я все узнала, муж объяснил, что в России, к сожалению, заниматься катанием на квадроцикле не очень перспективно. Сложно найти запчасти, мало юных гонщиков, с которыми можно было бы тренироваться и соревноваться. Так, в Питере живет один спортсмен, несколько человек – в Карелии и одна девочка занимается на квадроцикле в городе Полярные зори Мурманской области. В общем-то, и все, - говорит Алеся.

Так Анфиса перешла в мотоциклетную школу SSMX под руководством Геннадия Севостьянова. Сегодня она уже учиться ездить, переключая передачи. Постепенно к мотокроссу приобщился и ее папа Андрей. Сегодня они вместе ездят на тренировки несколько раз в неделю.

- Я рада, что у них сложился свой кружок по интересам. Совместные занятия очень сближают. Они гоняют наперегонки, поддерживают друг друга на тренировках, дурачатся. Недавно ездили вдвоем в Эстонию на соревнования, - сказала Алеся.

Кстати, в Питере тренировки проходят практически в любую погоду, вплоть до минус 15 градусов. Как говорят настоящие мотоциклисты и квадроциклисты, «ни мороз, ни понос не отменят квадрокросс и мотокросс».

- Увлечение Анфисы еще больше удивляет, так как ни я, ни мой муж не можем назвать себя экстремалами. Если Анфиса чего-то боится, то обязательно пойдет туда, чтобы побороть все свои тревоги, пусть даже со слезами на глазах, - говорит Алеся.

В преддверии Нового года на тренировке Анфиса сломала руку, но письмо Деду Морозу написать все-таки смогла и попросила новый мотоцикл. Еще одной ее мечтой было участие в передаче «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале. Анфиса постоянно смотрела эту телепередачу и хотела стать ее участницей.

В результате, они с мамой отправили заявку, где подробно описали увлечение Анфисы мотокроссом, перечислили все завоеванные награды и кубки. Также они записали видео-ролик, в котором Анфиса уже сама рассказывала о своей мото-жизни и показывала записи с тренировок и выступлений на соревнованиях. Следующим этапом было интервью редактора телепередачи с Анфисой по интернету, а уже через некоторое время вся семья Васильевых отправилась в Москву.

- Наши друзья потом спрашивали, сколько мы заплатили за участие и встречу с Максимом Галкиным. Могу лишь еще раз повторить – все бесплатно. Более того, нам оплатили проживание в гостинице на протяжении всего пребывания в Москве, - говорит Алеся.

Чтобы принять участие в съемках, им пришлось арендовать прицеп, куда они погрузили взрослый и детский мотоциклы, а также несколько чемоданов.

- Мы не понимали, какая одежда понадобится, где будут проходить съемки на мотоцикле. К тому же, погода на тот момент была очень переменчивой, и осень через день сменяла лето, и наоборот, - пояснила Алеся.

В первый день пребывания в Москве, Анфиса приняла участие в репетиции «на диване», где ведущий передачи Максим Галкин общается с героями своей программы. Анфиса разговаривала с редакторами, репетировала ответы на вопросы, рассказывала, с кем приехала в Москву. В связи с тем, что съемочный павильон не был рассчитан на проведение мотогонок, редакторы программы приняли решение снять отдельный видео-ролик на одной из гоночных трасс Москвы.

Уже на следующий день всю семью Васильевых ждали на трассе RRGmoto. Сначала Анфиса потренировалась и отработала любимые прыжки и прочувствовала трамплины, а уже потом в работу включился режиссер и операторы. И как это обычно бывает, съемки минутного ролика заняли почти полдня.

Идея ролика заключалась в том, что милашка Анфиса в пышной розовой юбке и с кудряшками на голове гуляет и случайно наступает в лужу, затем неожиданно она размазывает грязь по лицу, как настоящий Рембо, и превращается в гонщицу.

- Анфиса как настоящая девочка никак не могла наступить в грязь. Она делала это слишком аккуратно, а снять нужно было с первого дубля, потому что белые колготки можно запачкать только один раз, - со смехом рассказывает Алеся.

К тому же, грязь пришлось делать самостоятельно. В тот день в Москве стояла сухая и теплая погода. Члены съемочной группы, вооружившись лопатами, вырыли ямку и залили ее водой. Не без помощи режиссера и папы удалось буквально макнуть ногу Анфисы в грязь так, как того требовал оператор. Кстати, оператор в этот день впервые прочувствовал, что такое мотокросс.

Для динамичности кадра ему пришлось сесть на мотоцикл к папе Анфисы и ездить параллельно с ней по трассе. Одной рукой он держался за своего водителя, другой – держал камеру. Еще один оператор бежал рядом. Анфиса вместе со своим мотоциклом также была увешана камерами.

- Одна снимала дорогу перед ней, вторая – как крутится колесо у мотоцикла и летит грязь из-под колес, третья снимала лицо нашей гонщицы. Отдельно мы снимали крупным планом, как Анфиса надевает шлем, заводит мотоцикл, выпускает дым из выхлопной трубы. Финальные кадры снимали уже с квадрокоптера, - рассказала Алеся.

Она также отметила, что сотрудники телекомпании оказались добрыми и душевными людьми, смогли быстро найти подход к Анфисе и даже уделяли внимание маленькому Филиппу, который также принимал участие в съемках. В этот же день Анфиса пообщалась с костюмерами, которые подбирали ей наряд на встречу с Максимом Галкиным.

- Размер гардеробной меня, как маму и девушку, просто поразил, количество детской одежды различных фасонов, расцветок и размеров – впечатляющий. Костюмеры – милые девушки долго выбирали наряд, спрашивали у Анфисы, нравится ей или нет, - рассказала Алеся.

В результате, было принято решение, что Анфиса будет выезжать в студию на мотоцикле, облаченная в серебряные (почти мотокроссовые) брюки и футболку. От платьев решили отказаться, чтобы подол ни в коем случае не намотался бы на колесо. Ботинки Анфиса решила надеть свои – как раз незадолго до поездки в Москву родители подарили ей крутые кожаные ботинки с шипами. Ну и, конечно же, в шлеме – для пропаганды безопасной езды.

На следующий день Васильевы смогли погулять по Москве, отдохнуть и подготовиться к главному съемочному дню с Максимом Галкиным.

Как рассказала Алеся, съемки пролетели в один миг. Вот Анфиса выезжает на мотоцикле в студию, Максим помогает ей снять шлем, они болтают на диване, смотрят видео-ролик, смеются, Максим дарит ей серебряную куртку-косуху, помогает выбрать красочную нашивку на спину, дарит подарки и, конечно же, медаль «Лучше всех».

На следующий же день Анфиса пришла в садик со всеми своими подарками и не уставала делиться эмоциями, бьющими через край, о том, как она попала «в телевизор». Она не могла дождаться, когда же передача выйдет в эфир.

- За неделю до эфира начали показывать рекламу нового выпуска, в котором как раз принимала участие Анфиса. Мы обзвонили всех бабушек-дедушек, друзей, с удовольствием посмотрели сами, - рассказала Алеся.

Память об этой поездке останется у Анфисы и всей семьи Васильевых на всю жизнь. И это самое главное, потому что эмоции – это самый лучший подарок для ребенка, особенно на Новый год.

Фото из личного архива семьи Васильевых