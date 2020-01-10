Мотогонщица из Гатчины Анфиса Васильева – «Лучше всех»

- Началось все с того,
что мы купили Анфисе детский квадроцикл, чтобы кататься на даче. У нас с мужем
уже были свои. Она была невероятно счастлива. Мы катались по полям, устраивали
пикники на природе, а вечером Анфиса с удовольствием мыла все наши квадроциклы.
А с каким азартом она крутила «пятаки» в четыре года…, - вспоминает Алеся.
Любовь к гонкам привела
маленькую девочку в школу квадрокросса «ATVmxRacing» в Санкт-Петербурге. Тренер
Артем Кучеренко как раз набирал группу юных гонщиков. Анфиса с легкостью
выдерживала тренировки три раза в неделю и постепенно начала оттачивать свое мастерство.
В результате, родители купили ей квадроцикл улучшенной версии.
Занятия начались в
сентябре, а уже в январе Анфиса вместе с родителями отправилась на свои первые
соревнования в Выборг, где заняла второе место в своей категории. На следующих
соревнованиях в Сортавале она стала третьей среди шести юных квадроциклистов.
- Честно признаюсь, что
хотела прекратить эти занятия, так как это совсем небезопасный вид спорт. К
тому же, квадроцикл весит около 150 кг, и если он упадет на спорт-смена, то
даже при наличии полной защитной экипировки можно получить серьезные травмы. А
тут девочка, которой всего пять лет, - рассказывает Алеся.
Но именно на этих
соревнованиях семья получила «знак свыше». Батюшка с Валаама благословлял гонку
иконой Божьей Матери Валаамской и потом подарил ее Анфисе.
- Значит, будем
продолжать, решили мы, - говорит мама гонщицы-дошкольницы.
Хотя Алеся честно
попробовала увлечь дочку танцами, художественной гимнастикой, театральным
искусством, но все было тщетно. Анфиса хотела драйва. Девочка приходила в
восторг не только от скорости и извилистой трассы, но и от поездок на
соревнования, которые проходили в разных городах, и на которые они отправлялись
всей семьей – мама, папа, Анфиса и ее младший брат Филипп.
Следующие соревнования -
Чемпионат России по квадрокроссу и мотокроссу 2018 г проходил в два этапа: в
Волгограде и Кириллове. По итогам соревнований Анфиса завоевала бронзу и вошла
в тройку лучших юных квадроциклистов страны.
Через год после начала
тренировок пока мама все еще мечтала увидеть дочку на сцене, Анфиса с папой
втайне купили маленький мотоцикл.
- Уже потом, когда я все
узнала, муж объяснил, что в России, к сожалению, заниматься катанием на
квадроцикле не очень перспективно. Сложно найти запчасти, мало юных гонщиков, с
которыми можно было бы тренироваться и соревноваться. Так, в Питере живет один
спортсмен, несколько человек – в Карелии и одна девочка занимается на
квадроцикле в городе Полярные зори Мурманской области. В общем-то, и все, -
говорит Алеся.
Так Анфиса перешла в мотоциклетную
школу SSMX под руководством Геннадия Севостьянова. Сегодня она уже учиться
ездить, переключая передачи. Постепенно к мотокроссу приобщился и ее папа
Андрей. Сегодня они вместе ездят на тренировки несколько раз в неделю.
- Я рада, что у них сложился
свой кружок по интересам. Совместные занятия очень сближают. Они гоняют
наперегонки, поддерживают друг друга на тренировках, дурачатся. Недавно ездили
вдвоем в Эстонию на соревнования, - сказала Алеся.
Кстати, в Питере
тренировки проходят практически в любую погоду, вплоть до минус 15 градусов.
Как говорят настоящие мотоциклисты и квадроциклисты, «ни мороз, ни понос не
отменят квадрокросс и мотокросс».
- Увлечение Анфисы еще
больше удивляет, так как ни я, ни мой муж не можем назвать себя экстремалами.
Если Анфиса чего-то боится, то обязательно пойдет туда, чтобы побороть все свои
тревоги, пусть даже со слезами на глазах, - говорит Алеся.
В преддверии Нового года
на тренировке Анфиса сломала руку, но письмо Деду Морозу написать все-таки
смогла и попросила новый мотоцикл. Еще одной ее мечтой было участие в передаче
«Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале. Анфиса постоянно смотрела
эту телепередачу и хотела стать ее участницей.
В результате, они с мамой
отправили заявку, где подробно описали увлечение Анфисы мотокроссом,
перечислили все завоеванные награды и кубки. Также они записали видео-ролик, в
котором Анфиса уже сама рассказывала о своей мото-жизни и показывала записи с
тренировок и выступлений на соревнованиях. Следующим этапом было интервью
редактора телепередачи с Анфисой по интернету, а уже через некоторое время вся
семья Васильевых отправилась в Москву.
- Наши друзья потом
спрашивали, сколько мы заплатили за участие и встречу с Максимом Галкиным. Могу
лишь еще раз повторить – все бесплатно. Более того, нам оплатили проживание в
гостинице на протяжении всего пребывания в Москве, - говорит Алеся.
Чтобы принять участие в
съемках, им пришлось арендовать прицеп, куда они погрузили взрослый и детский
мотоциклы, а также несколько чемоданов.
- Мы не понимали, какая
одежда понадобится, где будут проходить съемки на мотоцикле. К тому же, погода
на тот момент была очень переменчивой, и осень через день сменяла лето, и
наоборот, - пояснила Алеся.
В первый день пребывания
в Москве, Анфиса приняла участие в репетиции «на диване», где ведущий передачи
Максим Галкин общается с героями своей программы. Анфиса разговаривала с
редакторами, репетировала ответы на вопросы, рассказывала, с кем приехала в
Москву. В связи с тем, что съемочный павильон не был рассчитан на проведение
мотогонок, редакторы программы приняли решение снять отдельный видео-ролик на
одной из гоночных трасс Москвы.
Уже на следующий день всю
семью Васильевых ждали на трассе RRGmoto. Сначала Анфиса потренировалась и
отработала любимые прыжки и прочувствовала трамплины, а уже потом в работу
включился режиссер и операторы. И как это обычно бывает, съемки минутного
ролика заняли почти полдня.
Идея ролика заключалась в
том, что милашка Анфиса в пышной розовой юбке и с кудряшками на голове гуляет и
случайно наступает в лужу, затем неожиданно она размазывает грязь по лицу, как
настоящий Рембо, и превращается в гонщицу.
- Анфиса как настоящая
девочка никак не могла наступить в грязь. Она делала это слишком аккуратно, а
снять нужно было с первого дубля, потому что белые колготки можно запачкать
только один раз, - со смехом рассказывает Алеся.
К тому же, грязь пришлось
делать самостоятельно. В тот день в Москве стояла сухая и теплая погода. Члены
съемочной группы, вооружившись лопатами, вырыли ямку и залили ее водой. Не без
помощи режиссера и папы удалось буквально макнуть ногу Анфисы в грязь так, как
того требовал оператор. Кстати, оператор в этот день впервые прочувствовал, что
такое мотокросс.
Для динамичности кадра
ему пришлось сесть на мотоцикл к папе Анфисы и ездить параллельно с ней по
трассе. Одной рукой он держался за своего водителя, другой – держал камеру. Еще
один оператор бежал рядом. Анфиса вместе со своим мотоциклом также была увешана
камерами.
- Одна снимала дорогу
перед ней, вторая – как крутится колесо у мотоцикла и летит грязь из-под колес,
третья снимала лицо нашей гонщицы. Отдельно мы снимали крупным планом, как
Анфиса надевает шлем, заводит мотоцикл, выпускает дым из выхлопной трубы.
Финальные кадры снимали уже с квадрокоптера, - рассказала Алеся.
Она также отметила, что
сотрудники телекомпании оказались добрыми и душевными людьми, смогли быстро
найти подход к Анфисе и даже уделяли внимание маленькому Филиппу, который также
принимал участие в съемках. В этот же день Анфиса пообщалась с костюмерами,
которые подбирали ей наряд на встречу с Максимом Галкиным.
- Размер гардеробной
меня, как маму и девушку, просто поразил, количество детской одежды различных
фасонов, расцветок и размеров – впечатляющий. Костюмеры – милые девушки долго
выбирали наряд, спрашивали у Анфисы, нравится ей или нет, - рассказала Алеся.
В результате, было
принято решение, что Анфиса будет выезжать в студию на мотоцикле, облаченная в
серебряные (почти мотокроссовые) брюки и футболку. От платьев решили
отказаться, чтобы подол ни в коем случае не намотался бы на колесо. Ботинки
Анфиса решила надеть свои – как раз незадолго до поездки в Москву родители
подарили ей крутые кожаные ботинки с шипами. Ну и, конечно же, в шлеме – для
пропаганды безопасной езды.
На следующий день
Васильевы смогли погулять по Москве, отдохнуть и подготовиться к главному
съемочному дню с Максимом Галкиным.
Как рассказала Алеся,
съемки пролетели в один миг. Вот Анфиса выезжает на мотоцикле в студию, Максим
помогает ей снять шлем, они болтают на диване, смотрят видео-ролик, смеются,
Максим дарит ей серебряную куртку-косуху, помогает выбрать красочную нашивку на
спину, дарит подарки и, конечно же, медаль «Лучше всех».
На следующий же день
Анфиса пришла в садик со всеми своими подарками и не уставала делиться
эмоциями, бьющими через край, о том, как она попала «в телевизор». Она не могла
дождаться, когда же передача выйдет в эфир.
- За неделю до эфира
начали показывать рекламу нового выпуска, в котором как раз принимала участие
Анфиса. Мы обзвонили всех бабушек-дедушек, друзей, с удовольствием посмотрели
сами, - рассказала Алеся.
Память об этой поездке
останется у Анфисы и всей семьи Васильевых на всю жизнь. И это самое главное,
потому что эмоции – это самый лучший подарок для ребенка, особенно на Новый
год.
Фото из личного архива семьи Васильевых