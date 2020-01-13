Крещенские купания в Гатчинском районе

Крещенские купания в Гатчинском районе

19 января отмечается праздник Крещения. В Гатчине и районе будет оборудовано пять крещенских купелей.

Рубрики : Общество     13 Jan 2020

В Гатчинском районе к традиционным купаниям можно присоединиться в следующих безопасных разрешенных местах:

1. - Гатчинский дворцовый парк, Белое озеро, место «Водопад» - в ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 03.00 часов. Молебен в 00.00 часов совершит клирик Павловского кафедрального собора, иерей Иоанн Алексеев.

2. - Город Коммунар, ул. Строителей, 3А, крытая купальня при храме – 19 января с 12:00 до 18:00.
  3. - Село Орлино, Орлинское озеро у храма - 19 января с 12:00 до 15:00.

4. - Деревня Александровка, Дудергофское озеро, Виллози, 16 А - 19 января с 12:00 до 13:00 часов.

5.  - Деревня Рождествено, в парке у пещер - 19 января с 12:00 до 15:00.

 

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