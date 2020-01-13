Плановые отключения в Гатчинском районе

16 января с 12.00 до 16.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово
ул. Зеленая
16 января с 10.00 до 17.00
п. Кобралово, ул. Рощинская,
ул. Дорожная
Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
16 января с 12.00 до 16.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово
ул. Зеленая
16 января с 10.00 до 17.00
п. Кобралово, ул. Рощинская,
ул. Дорожная
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