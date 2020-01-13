Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» Пригородные электрические сети уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     13 Jan 2020

16 января с 12.00 до 16.00

Сусанинское СП:

п. Кобралово

ул. Зеленая

 

16 января с 10.00 до 17.00

п. Кобралово, ул. Рощинская, ул. Дорожная

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